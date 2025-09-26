En vivo
Angie Miller, que acompañaba a B-King y a Regio Clown en México, está detenida y no desaparecida

Según indicó el periodista de El Heraldo de México, Alejandro Cacho, la mujer es investigada por presunta participación en los hechos; el Gobierno del país americano confirmó que la detención fue el 23 de septiembre.

