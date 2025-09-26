Angie Miller, que acompañaba a B-King y a Regio Clown en México, está detenida y no desaparecida

En los últimos días, la muerte de los artistas colombianos, B-King y Regio Clown, ha dado de qué hablar, porque cómo ocurrieron los hechos. Precisamente, en medio de esta situación el mismo Gobierno de México emitió un reporte en donde confirmó la detención de Angie Miller, quien estuvo con los Dj's.

Según indica el documento, todo sucedió en el municipio de Tlalnepantla de Baz, en la colonia Valle de los Pinos el pasado 23 de septiembre del año en curso a las 08:15 p.m. Esto se da, luego de que algunos indicaran que la mujer estaba desaparecida.



#ÚltimaHora 🚨 Detienen en #México a la actriz y creadora de contenido para adultos Angie Miller.



Es investigada por su presunta participación en el asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown. pic.twitter.com/6YAy9ppzUG — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) September 26, 2025

Noticia en desarrollo.