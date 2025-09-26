Quién es Angie Miller, mujer que acompañaba a B-King y Regio Clown en México

La muerte de los artistas colombianos, B-King y Regio Clown en México, ha conmocionado a todos. En medio de esta situación, una mujer ha sonado en redes y se trata de Angélica Torrini, más conocida como Angie Miller. Según se conoció, ella estuvo con ellos en el país americano.

Recientemente, el Gobierno del país liderado por Claudia Sheinbaum, emitió un reporte indicando que la mujer está detenida y no desaparecida. Según afirmó el periodista de El Heraldo de México, Alejandro Cacho, ella es investigada por la supuesta participación en la muerte de los artistas colombianos. A raíz de esto, algunos se han preguntado datos de la mujer.



Quién es Angie Miller, mujer que relacionan con B-King

En su cuenta de Instagram tiene más de 136 mil seguidores, en donde comparte diferentes fotos de su cuerpo con varios vestidos. La primera foto que se puede observar en su feed de Instagram la subió el pasado nueve de septiembre de 2023. A partir de allí no ha parado de compartir esos momentos únicos que pasa con sus amigos.

Según se conoce, su nombre completo es Angélica Yetsey Torrini León, es de Venezuela y tiene 29 años. Sus fans le escriben a menudo que es una mujer muy hermosa. La empezaron a relacionar días antes de la muerte de los artistas, porque ella subió un video el 12 de septiembre, donde estaban todos invitando a un gran evento en México.

Asimismo, porque a través de su cuenta de Instagram subió varios clips junto con B-King, afirmando lo mucho que lo quería diciéndole "amor" y hasta dándole besos. Aunque no confirmaron que eran novios, algunos especulaban que sí lo eran por aquellos momentos que compartían.