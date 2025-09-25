En vivo
La Venganza
Hallan casa y carro Mercedes Benz vinculados al crimen de B-King y Regio Clown, en México

Hallan casa y carro Mercedes Benz vinculados al crimen de B-King y Regio Clown, en México

Las autoridades de México encontraron un carro gris de alta gama, en el que los colombianos se habrían trasladado, en una propiedad en la que, al parecer, estuvieron secuestrados.

B-King y Regio Clown, en nota sobre que hallaron casa y carro vinculados a su muerte
Hallan casa y carro que estaría vinculado a muerte de B-King y Regio Clown
Fotos: Instagram @B-King y @regioclownn
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

