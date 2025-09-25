Hallan casa y carro Mercedes Benz vinculados al crimen de B-King y Regio Clown, en México

Gracias a cámaras de seguridad que registraron el carro gris Mercedes Benz en el que los colombianos habrían sido secuestrados, las autoridades encontraron una casa de dos pisos, ubicada en el municipio de Texcoco, en la que los artistas habrían estado privados de su libertad por varios horas, de acuerdo con Milenio.

En el parqueadero de este inmueble estaba el automóvil de alta gama, pero también encontraron una camioneta negra y una moto con un casco, que quedaron en manos de la policía de México que lleva las investigaciones para esclarecer el crimen de Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown).

La casa, indicó el reportero del medio mexicano, se encuentra en una zona desolada, con poca luz y rodeada de un pastizal, como se alcanza a ver en estas imágenes:

🚨 #ÚLTIMAHORA | Localizan predio que estaría ligado al asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown en Edomex y hallan el auto que habrían abordado antes de desaparecer



📺 #MILENIO19h con @janupi pic.twitter.com/W1HWlw2QkD — Milenio (@Milenio) September 25, 2025

¿Qué pasó con B-King y Regio Clown?

Los artistas fueron reportados como desaparecidos por sus familiares, luego de que ellos viajaran a México para hacer una gira de conciertos. Días después del reporte, las autoridades confirmaron que los dos colombianos aparecieron muertos en el municipio de Cocotitlán y sus cuerpos tenían señales de tortura y violencia.

En el lugar también se encontró un cartel intimidatorio, que al parecer tendría la intención de desviar la investigación de los verdaderos responsables del crimen.

B-King, que fue novio de la reconocida DJ. Marcela Reyes, y Regio Clown fueron vistos con vida, por última vez, saliendo de un gimnasio de la colonia de Polanco, zona prestigiosa de Ciudad de México. Las primeras pistas, difundidas por el periodista Carlos Jiménez, que mostró los que serían los últimos chats de los artistas, indican que los colombianos abordaron un taxi que los dejó en la alcaldía de Miguel Hidalgo y allí se subieron al Mercedes Benz con rumbo al Estado de México.