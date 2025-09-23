Último chat de DJ Regio Clown antes de morir con B King: se encontraría con el 'comandante'

Luego de que se conociera la última conversación que sostuvo la expareja sentimental de Marcela Reyes con su mánager, Juan Camilo Gallego, salió a la luz también el chat que sostuvo DJ Regio Clown con su pareja sentimental antes de desaparecer y posteriormente ser hallado sin vida. Es necesario mencionar que ambos artista fueron encontrados con signos de violencia, con las manos atadas y con un firma.

La información fue publicada por el periodista Carlos Jiménez, conductor de programas como C4 En Alerta de Telediario y en Imagen TV México e Imagen ZEA., a través de su cuenta oficial de X el pasado 22 de septiembre, luego de que se confirmara el deceso de los colombianos: "Son los últimos mensajes que envió el colombiano Jorge Herrera antes de desaparecer. Dijo que iban a ver a un comandante", escribió para posteriormente etiquetar a la Fiscalía Mexicana.

En las imágenes se aprecia no solo la última foto de los artistas en el gimnasio, sino que también muestra la última conversación que sostuvo con su pareja sentimental vía WhatsApp. Inicialmente, revela que tiene programado un encuentro con Mariano y con otra persona a la que identifican como 'el comandante'.

Últimos mensajes de DJ Regio Clown

En las capturas de pantalla también se puede leer que su pareja, la persona con la que está hablando, le pedía que le enviara su ubicación para estar pendiente de dónde se encontraba. Como respuesta, el fallecido aseguró: "desde hoy me cuidaré mucho (...) no confío en nadie, pero hay que hacer negocios".

Estas son las imágenes compartidas a través de X por el perfil @c4jimenez:

Últimos chats de DJ Regio Clown Foto: X @c4jimenez

Posteriormente compartió el contacto de un escolta y explicó que era uno de los trabajadores del ya mencionado 'comandante', adicionalmente, dejó claro que no se dirigía a un lugar privado o una casa, sino a un restaurante en el que habría más personas a su alrededor.

Esta fue la última vez que Jorge Luis Herrera se comunicó con su pareja sentimental, pues el 22 de septiembre se confirmó que los cuerpos encontrados en México sí pertenecían a los músicos colombianos.

