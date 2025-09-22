Sale a la luz el último mensaje de B- King, ex de Marcela Reyes, antes de desaparecer en México

Continúan el trabajo de búsqueda para dar con el paradero del desatacado artista y expareja sentimental de Marcela Reyes, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 16 de septiembre. De acuerdo con las primeras versiones, la última vez que se había contactado con alguien había sido con su hermana Stefanía, señalando que iba rumbo al gimnasio; sin embargo, recientemente su mánager concedió un entrevista para Blu Radio donde se pronunció sobre la última conversación de WhatsApp.

"Él le habló a su mejor amiga que se llama Carolina, le dejó un mensaje también diciendo que estaba bien y que tenía que contarle algo, ese fue el último mensaje por parte de él hacia otra persona", explicó Juan Camilo Gallego, su representante, agregando que fue hacia las 5:00 p.m.

Posteriormente, indició que la última conversación que tuvo con él fue a las 4:36 p.m. en donde mostraba tener buen estado de ánimo. De igual forma, admitió que efectivamente había realizado ejercicio y que se disponía a ir a un almuerzo: "Lo último que yo supe fue que salieron del gimnasio al almuerzo y que a las 7:30 p.m., me iban a recoger para ir a la otra cita", explicó.

Gallego confirmó que sí llegó a tener acceso a la última ubicación del artista, la cuál arrojó que estuvo a 45 minutos de Polanco. Cuando fue interrogado a cerca de lo que cree que le pasó, el hombre aseguró que quiere mantenerse optimista ante esta compleja situación, pues considera que lo más importante es la salud y la vida.

"No, yo soy una persona muy positiva yo quiero pensar que está acá en México... Todo lo que hemos vivido estos siete días, me cuentan que los secuestros, que esto es un negocio que tienen acá, entonces quiero pensar que es un secuestro, que lo tienen y que no han querido decir nada para presionar", dijo.

Finalmente, añadió que está esperando a que alguien se ponga en contacto para dar detalles al respecto, pues por el momento no ha recibido ninguna información adicional más allá de la solicitud que realizó Gustavo Petro a la presidenta Claudia Sheinbaum.