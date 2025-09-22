Daniela Ospina cumplió años: Salomé, hija de James Rodríguez; Lorenzo y Gabriel Coronel celebraron

La destacada empresaria y deportista está de celebración debido a su cumpleaños número 32. A través de diversas publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, Ospina mostró todos los detalles del festejo que tuvo lugar el pasado 21 de septiembre y que reunió a sus seres queridos y también a algunas figuras del entretenimiento internacional, tal es el caso del doctor Bayter.

Mira también: Daniela Ospina tomó decisión en la crianza de Salomé, hija de James Rodríguez: "Qué pereza"



En las imágenes y videos, que ya han sido difundidos en diferentes portales se observa a la jugadora de voleibol luciendo un vestido amarillo que combinaba a la perfección con la decoración de la fiesta, la cuál tenía como principal inspiración las flores. Salomé, su hija, no desentonó, pues decidió lucir un atuendo similar al de Gabriel Coronel para darle todo el protagonismo a su madre, por lo que optó por colores oscuros. El pequeño Lorenzo, en contraposición, fue visto con camisa y pantaloneta blanca.

Así celebró Daniela Ospina su cumpleaños número 33. Foto: Instagram @daniela_ospina5 y @thearepaguru

Durante la celebración, Gabriel llamó particularmente la atención gracias a la buena relación que tiene con los niños y también a que presumió todo su talento artístico, pues cantó, toco varios instrumentos musicales y hasta bailó en compañía de su prometida, con quien próximamente dará el sí en medio de una ceremonia privada que se realizará en Colombia.

Publicidad

Mira también: Daniela Ospina sorprende con decisión que tomó con su familia: “Con el corazón recargado”

Luego del festejo, la expareja sentimental de James Rodríguez apareció en las historias de la citada red social este 22 de septiembre para agradecerles a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribirle para darle los mejores deseos y añadió que inició la jornada con una buena rutina de ejercicios, pues considera de vital importancia designar un tiempo al autocuidado.

Publicidad

Los mensajes de felicitaciones a Ospina ante esta importante fecha no se han hecho esperar: "Feliz cumpleaños a una mujer hermosas que amamos, que hace parte de nuestra familia y de nuestro corazón", "Dios te bendiga con muchísima salud para que sigas bailando", "Soy tu fan hoy y siempre", "Eres única, la mujer más resiliente que conozco. La de corazón grande y, sobre todo, noble", "Que este nuevo año esté lleno de sueños cumplidos", son algunos de los comentarios que le dejaron las personas más cercanas a su círculo.

Mira también: Dónde se casará Daniela Ospina, mamá de Salomé Rodríguez, con su prometido Gabriel Coronel