Caracol TV  / Actualidad  / Ella es la hermana de B-King: ha registrado en redes las novedades sobre su desaparición

Ella es la hermana de B-King: ha registrado en redes las novedades sobre su desaparición

Desde que se confirmó que B King fue reportado como desaparecido en México, su hermana Stefanía Agudelo ha recibido toda la atención, pues ha mostrado en redes cómo progresa el caso.

Conoce a la hermana de B-King, quien ha estado al frente de su desaparición.
Foto: Instagram @bkingoficial y @stefania_agudeloo
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

