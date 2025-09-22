Ella es la hermana de B-King: ha registrado en redes las novedades sobre su desaparición

El nombre de Bayron Sánchez se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que las personas más cercanas a su círculo lo reportaran como desaparecido junto con DJ Regio Clown. Lo cierto es que más ha visibilizado este caso además de Marcela Reyes, su expareja sentimental, es su hermana Stefanía Córdoba, quien fue la última persona en comunicarse con él a través de llamada, en la cuál él informó que se encontraba en el sector de Polanco (México) y se disponía a ir al gimnasio.

Mira también: Marcela Reyes se presentó en la boda de Paola Usme, exparticipante del Desafío, y habló de su ex



Quién es la hermana de B King

Es una expiloto de helicóptero que ahora se dedica a crear contenido para redes sociales. Nació en Colombia, pero vive desde hace varios años en Miami, Estados Unidos, por lo que comparte contenido relacionado a su estilo de vida en dicho país, su exigente rutina de ejercicio y su compromiso con los hábitos saludables. En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 100 mil seguidores que están atentos no solo a su día a día, sino también a la relación que sostiene con diferentes miembros de su familia, entre ellos su propio hermano.



En varias oportunidades ha llamado la atención debido a que graba videos en compañía de Sánchez, demostrando de esta forma que tienen una estrecha relación a pesar de la distancia: "¿Y eres cariñosa/o con tus hermanos? ✨👫", escribió en agosto de 2025. De hecho, este fue el último post que hicieron juntos.

Publicidad

Mira también: Exesposo de Marcela Reyes fue reportado como desaparecido: la DJ pidió ayuda a sus fans

Su influencia a nivel internacional es tal que ha llegado a ser invitada a eventos de la talla de Premios Lo Nuestro y El Miami Mobile Film Festival, donde ha destacado con su elegancia y su estilo.

Publicidad

A diario recibe mensajes en donde los usuarios de Internet destacan su trabajo y el vínculo que sostiene con su hermano: "Me encanta la relación de ellos dos", "Hermandad ante todo", "Bellos", "Dios permita que esté vivo,🙌🙌🙌🙌 deberías irte ya mismo para México", "Ese abrazo lo vas a volver a tener, Dios es poderoso", "Señor tráelo de nuevo a casa 🏠 al lado de su familia 🙌😢", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Mira también: Marcela Reyes desmintió a Exotic DJ. y negó que quiere volver: "La oportunidad la pidió muy tarde"