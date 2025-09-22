Presentador de ditu confesó que le gusta exparticipante del Desafío: quedó expuesto en vivo

Además de demostrar sus habilidades en cada uno de los Boxes de La Ciudad de las Cajas, los participantes del Desafío han demostrado tener un gran estado físico, situación que no ha pasado desapercibida para los televidentes y para otros miembros de la farándula nacional. Esteban quedó expuesto en medio de una transmisión en vivo de ditu, luego de que la subcampeona del Desafío 2023 contara que lo pilló stalkeando a una exparticipante del reality en 2025.

"Lo he visto toda la semana que... Así como cuando el algoritmo te muestra a cierta persona y él es como, ¿será? (...) Vi una participante del Desafío y no es Tina que es de la que él siempre ha hablado. Vea la carita, él sabe para dónde voy. La pregunta es. De uno a diez, ¿qué tanto te gusta Claudia?", le preguntó a su compañero, haciendo que este se sintiera un poco apenado frente a las cámaras.

Luego de reírse de la situación, confirmó que efectivamente le parece una mujer muy atractiva y que fue fiel a su interés cuando tuvo la oportunidad de conocerla en el set de ditu: "Yo creo que es una de las participante más bellas de este Desafío", concluyó.

Quién es Claudia, exparticipante del Desafío 2025

Es una estudiante de comunicación social y periodismo de 27 años nacida en Ibagué, Tolima. Desde el inicio de la competencia llamó la atención por su belleza, pero también por su fuerte personalidad. Se destacó en la convivencia gracias a sus peleas con Abrahan, el líder de Beta, y con Valentina debido a las decisiones que se tomaban dentro de la casa azul. Asimismo, expresó en varias oportunidades que quería retirarse del juego debido a la exigencia del mismo y esta fue la razón que eventualmente la hizo abandonar La Ciudad de las Cajas.

