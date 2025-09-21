En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Suso 2025 DK
Caracol TV  / The Suso's Show  / Ana Wills le cuenta a Suso cómo fue la casualidad por la que conoció a Gustavo Cerati

Ana Wills le cuenta a Suso cómo fue la casualidad por la que conoció a Gustavo Cerati

Suso muestra una foto de la actriz junto al vocalista de Soda Stereo y por eso ella explica que compartían un amigo en común que los presentó, por lo que se vieron en algunas oportunidades en asados en la casa del músico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad