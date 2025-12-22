Cuánto dinero se llevó el televidente en La Danza de los Millones por una pregunta muy fácil

Los actores Biassini Segura y Jacques Toukhmanian se midieron en competencia contra los reconocidos tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en un capítulo cargado de tensión y grandes cifras. Aunque ambos equipos lo dieron todo en cada reto, solo una dupla logró quedarse con la victoria y una jugosa suma de dinero.

¿Cuánto dinero se llevó el televidente HOY en La Danza de los Millones?

La millonaria cifra que quedó destinada para los colombianos en este capítulo fue de $48.250.000, monto que se acumuló en la Bóveda a lo largo de las diferentes pruebas. En esta ocasiòn, Deisy, de Bogotá, se llevó esa cantidad y no podía de la emoción, luego de responder ¿en qué deporte se consagraron los integrantes del equipo azul?



¿Quién ganó HOY en La Danza de los Millones?

Los dos equipos se enfrentaron en una serie de pruebas exigentes. Por un lado estuvieron los tenistas en el equipo azul, mientras que en el equipo rosado compitieron los actores.

En la primera ronda hubo empate, por lo que a la Bóveda de La Danza de los Millones llegaron $10.000.000. En el segundo juego de equilibrio ocurrió lo mismo y otros $10.000.000 cayeron al cofre. Para la tercera ronda, el equipo azul sumó $10.000.000, mientras que el rosado alcanzó $4.000.000, dinero que finalmente quedó en manos de los tenistas. En esta instancia, para los televidentes bajaron $6.000.000.





En la cuarta ronda, el equipo azul obtuvo $9.000.000, el rosado $7.875.000, y el público recibió $3.125.000, llegando a un acumulado de $29.125.000. Para el quinto juego, la distribución del dinero fue la siguiente: el equipo azul sumó $5.000.000, el rosado $3.000.000, mientras que para los colombianos ingresaron $12.000.000, alcanzando un acumulado de $41.125.000.

Finalmente, el equipo azul se llevó la victoria y arrasó con sus rivales. El equipo rosado cerró con $5.000.000, mientras que los tenistas, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, del azul se quedaron con $66.750.000. Por su parte, el dinero total para los colombianos fue de: $48.250.000.

