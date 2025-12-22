Publicidad

Capítulo 5 La Danza de los Millones: un equipo casi deja sin dinero a los colombianos - CaracolTV

46:17 min
La Danza de los Millones - Capítulo 5: un equipo casi deja sin dinero a los colombianos
Capítulo 3 La Danza de los Millones: deportistas, actores y un ganador del ‘Desafío’ se enfrentan
45:37
Capítulo 4
deportistas, actores y un ganador del ‘Desafío’ se enfrentan
Capítulo 3 La Danza de los Millones: participante se cae y tiene pequeño accidente
48:25
Capítulo 3
Participante se cae y tiene pequeño accidente
1:38:00
Capítulo 2
un equipo desbancó al otro por muchos millones
46:17
Capítulo 5
un equipo casi deja sin dinero a los colombianos

Capítulo 5 La Danza de los Millones: un equipo casi deja sin dinero a los colombianos

En este cuarto capítulo se enfrentan Juan Sebastián Cabal y Robert Farah contra Biassini Segura y Jacques Toukhmanian, pero una de las duplas arrasa en los juegos y se lleva una millonaria suma.

Por: Daniela Correa Grisales
|
