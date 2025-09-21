En vivo
The Suso's Show
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Expediente final  / Carlos Holmes no pudo despedirse, murió por el Covid-19 y su esposa no pudo ir al funeral

Carlos Holmes no pudo despedirse, murió por el Covid-19 y su esposa no pudo ir al funeral

Durante un viaje de trabajo en Santa Marta, Carlos Holmes Trujillo se contagió de Covid-19 y aunque inicialmente era asintomático, poco a poco, la enfermedad afectó sus pulmones y terminó con su vida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad