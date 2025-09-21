VIDEO: Así fue la boda del ‘Negro’ Salas: muchos famosos estuvieron invitados

El actor 'Negro' Salas y Ana María Espinoza celebraron su matrimonio en una ceremonia cargada de emociones, a la que asistieron familiares y amigos cercanos. La Red estuvo presente para registrar cada detalle del evento, que se convirtió en una verdadera fiesta del amor.

Antes de entrar al altar, el actor confesó sentirse nervioso, aunque también preparado para dar este paso. Entre risas, comentó: “Espero que la novia no haya salido corriendo” y reconoció que de su anterior matrimonio aprendió muchísimo, lo que lo motivaba a vivir esta nueva etapa con mayor madurez y compromiso.

El ingreso a la ceremonia fue uno de los momentos más conmovedores: el actor entró acompañado de su madre, mientras que Ana María llegó tomada del brazo de su hermano. Ella admitió estar nerviosa, pero con la decisión firme de dar el “sí”. Al ver a su futuro esposo en el altar, aseguró que su tranquilidad regresó de inmediato.



Invitados a la boda del 'Negro' Salas

Entre los invitados se destacaron varias figuras del entretenimiento. Camilo Trujillo confesó que está saliendo con alguien y bromeó diciendo que asistir a matrimonios siempre le despierta las ganas de casarse. Por su parte, Norma Nivia elogió el lugar escogido para la ceremonia y, aunque dijo no tener afán por casarse, resaltó que el evento la inspiró a seguir celebrando el amor. Finalmente, el 'Flaco' Solórzano, gran amigo del novio, también aprovechó la ocasión para darle un consejo: la clave de un matrimonio exitoso, aseguró, es el compromiso mutuo y la constancia en la relación.

Finalmente, ya como esposos, el Negro Salas y Ana María compartieron ante las cámaras lo que sintieron al verse en el altar. Ella reiteró que los nervios la invadieron al inicio, pero se disiparon al encontrarse con la mirada de su esposo, dando inicio a una nueva historia juntos.

