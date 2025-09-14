En vivo
Gero, del Desafío, y Andy Rivera recuerdan episodios que marcaron sus vidas: resumen La Red

En este capítulo de La Red, Gero, eliminado del reality, recuerda que se fue de su casa a los 13 años para perseguir sus sueños, y Andy Rivera se sincera sobre su lucha contra la depresión y ansiedad.

