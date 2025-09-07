Paola Jara revela en La Red detalles inéditos de su embarazo: “Me lo he disfrutado”

La Red estuvo en los Premios Monitor Latino y allí varias celebridades desfilaron con su mejor vestido. Arelys Henao, Iván Calderón, Elma, Kelly Cárdenas, Daniel Calderón, Lady Yuliana, Ciro Quiñónez, Francy, Alexis Escobar, Paola Jara, Elder Dayán, Rafa Pérez, fueron algunos de los que deslumbraron.

Paola Jara habla de su embarazo con Jessi Uribe

Paola Jara, esposa de Jessi Uribe, confiesa en La Red que está muy contenta con el bebé que está esperando. Hace unos meses confirmó que será mamá por primera vez, por lo cual, está viviendo esta etapa junto a sus seres queridos y también, rodeada de sus fans en medio de cada concierto.



"Mejor imposible. No, nada de antojos, ha sido un embarazo muy lindo, muy tranquilo, me lo he disfrutado. He trabajado impresionante, de verdad que ha sido muy lindo", empieza diciendo sobre esta nueva etapa en su vida.

Por otra parte, se refiere a sus outfits y cómo los selecciona, ahora que está en embarazo. Según indica en La Red, ahora se le complica un poco más, pero en su momento llegó a pensar que iba a ser peor.

"A medida que vas entrando en esa etapa, como que te vas dando cuenta qué es lo que te queda mejor. Hay cosas que incluso yo dije que no iba a hacer. Yo creo que he mostrado más la barriga ahora que cuando no estaba embarazada, porque yo no soy de enseñar el abdomen, realmente. Sí te das cuenta de que ciertos looks se ven más lindos, así que cuando te tapas mucho. Ha sido chévere", puntualiza.

