Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Expediente final
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Paola Jara revela en La Red detalles inéditos de su embarazo: “Me lo he disfrutado”

Paola Jara revela en La Red detalles inéditos de su embarazo: “Me lo he disfrutado”

La Red estuvo en los Premios Monitor Latino, en donde varios famosos se lucieron con sus vestidos; pero la que llamó bastante la atención fue Paola Jara, quien lució más bella que nunca.