Cómo luce hoy el niño de 'El Regalo Prometido' ('Turboman'), diagnosticado con esquizofrenia

Jake Lloyd es un destacado actor que se lanzó a la fama desde que tenía ocho años, participando en producciones como 'Star Wars- episodio 1: La Amenaza Fantasma', 'Madison', 'Alcanzando las estrellas', 'Star Wars: Episode III - La Venganza de los Sith' y 'El Regalo Prometido'.

Es esta última cinta, lanzada en 1996 es la que más acogida ha tenido entre el público debido a que sigue siendo recordada por los fanáticos en temporada navideña más de 30 años después.



Qué fue de la vida de Jake Lloyd, de 'El Regalo Prometido' y 'Star Wars'

El destacado actor, que actualmente tiene 36 años, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. En enero de 2025, su madre, Lisa Lloyd, concedió una entrevista para Clayton Sandell en donde se sinceró sobre cómo es ser su cuidadora y apoyar a su hijo para sobrellevar esta situación de salud. En esta charla también estuvo Jake, quien terminó hablando con el periodista.

Durante el encuentro se pronunció sobre una estancia en la cárcel, el testimonio que le dio su hijo tras ver personas con ojos negros que lo observaban y una crisis psicótica a plena luz del día en California, Estados Unidos. Todo esto ha hecho que como familia tomen la decisión de solicitar la ayuda de profesionales en salud mental que puedan regular su estado y darle una mejor calidad de vida.





De acuerdo con la nota periodística, en 2024 el joven estuvo internado durante 18 meses en un centro de salud mental y tenía planes de ser trasladado a otro centro de reposo en este 2025; sin embargo, por el momento no se tiene actualización de su historial médico, solo se sabe que pudo combatir la anosognosia, condición neurológica donde una persona no es consciente de su déficit psiquiátrico.

En la misma entrevista, Lisa desmintió que la fama afectara al actor y aseguró que había antecedentes de esquizofrenia en la familia de su padre, lo que eventualmente le pasó factura el actor de Hollywood.

Desde que se conoció el diagnóstico de Jake varios famosos del entretenimiento internacional y fanáticos se han pronunciado en redes, deseándole recuperarse y así estar presente para sus seres queridos.