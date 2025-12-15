Publicidad

Jake Lloyd, el niño de 'El Regalo Prometido' y 'Turboman' que tiene esquizofrenia - CaracolTV

Jake Lloyd fue diagnosticado con esquizofrenia paranoica hace años, lo que lo llevó a distanciarse del mundo del entretenimiento. Lisa, su madre, se pronunció este 2025 sobre la enfermedad

Cómo luce hoy el niño de 'El Regalo Prometido' ('Turboman'), diagnosticado con esquizofrenia

Aunque ha permanecido años alejado de las cámaras, el intérprete de Jamie en la exitosa comedia navideña reapareció a inicios de 2025 para dar detalles sobre su estado de salud.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de dic, 2025
Qué ha pasado con el niño de 'El Regalo Prometido', la famosa comedia navideña.