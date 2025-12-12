Así luce 35 años después la casa de 'Home Alone': ni Kevin McCallister podría reconocerla

Una de las películas navideñas más recordadas por los fanáticos del séptimo arte es 'Home Alone', que contó con la participación de un elenco de primera categoría dentro de los que se encuentran actores como Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, John Heard, entre otros.

Es justamente la propiedad en la que se grabó la película la que vuelve a ser noticia después de 35 años, pues se viralizaron las imágenes en las que se aprecia cómo quedó tras la remodelación a la que fue sometida.



Dónde queda la casa de 'Home Alone' y cuánto cuesta

La casa, que fue construida en 1921, está ubicada en la 671 Lincoln Avenue, en el suburbio de Winnetka, Illinois, Estados Unidos. Desde que se grabó el filme se convirtió en un sitio turístico, por lo que frecuentemente recibe visitas de viajeros de todas partes del mundo.

Se sabe que, a pesar de que este espacio sí fue alquilado para la película, no fue donde se rodaron la mayoría de las escenas, pues los directores tomaron la decisión de recrear los interiores dentro de un estudio. Fueron John y Cynthia Abendshien, los duelos originales, quienes convivieron durante cinco meses con los miembros de la producción mientras realizaban las jornadas de grabación.

Inicialmente la casa fue vendida en 1.58 millones de dólares, que corresponden en moneda colombiana (2025) a casi seis mil millones de pesos; 12 años después fue vendida, pero esta vez por un precio más elevado: 5.5 millones de dólares, que corresponden a 20 mil millones de pesos colombianos.

Furon los últimos propietarios los encargados de someterla a remodelación, pasando de ser un lugar acogedor y maximalista a tener un estilo simple con colores sobrios y modernos. La casa de 836 metros cuadrados actualmente cuenta con espacios de lujo como cine privado, cancha deportiva cubierta, gimansio, garage con capacidad hasta para tres carros, cinco dormitorios, seis baños y otras zonas de recreación.

Las reacciones por parte de los fanáticos de la película a los cambios que se realizaron en el interior de la casa no se han hecho esperar: "Esto es increíblemente deprimente", "¡Me encanta cómo ahora todo tiene cero personalidad!", son algunos de los mensajes que se destacan.