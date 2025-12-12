Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Miryan quería que Gamma desapareciera
'Desafío'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
Programación de Caracol

Cuándo es el concierto de Kany García en Bogotá: fechas y ciudades de su gira - CaracolTV

La cantante puertorriqueña Kany García se presentará en Bogotá, Ibagué, Cali y Medellín. También planea viajar a Ecuador, Chile, Perú, Panamá y República Dominicana con su gira.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Conciertos de Kany García en Colombia: ciudades, fechas, boletería y más

La artista y entrenadora de 'La Voz Kids' y 'La Voz Senior' 2022 vuelve al país con cuatro fechas confirmadas en Bogotá, Ibagué, Cali y Medellín. Conoce aquí los días.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Kany García regresa a Colombia: estas son las ciudades que visitará.