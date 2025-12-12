Conciertos de Kany García en Colombia: ciudades, fechas, boletería y más

La cantautora puertorriqueña confirma las primeras paradas de lo que será su recorrido global en 2026, incluyendo su esperado regreso a Colombia con presentaciones en Bogotá, Ibagué, Cali y Medellín. Se proyecta que esta nueva gira internacional la lleve a múltiples ciudades de Europa, América Latina y otros mercados relevantes alrededor del mundo.

Tras el reciente lanzamiento de 'Tierra mía', el primer sencillo de su próximo álbum de estudio, García se prepara para reencontrarse con su público con una propuesta musical que reúne nuevas composiciones, su sello interpretativo característico y una producción diseñada para distintos escenarios.

Estas primeras fechas la llevarán a recorrer ciudades de México, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Panamá y República Dominicana, además de importantes regresos a España y otras plazas de Europa.

“Estoy feliz y agradecida de volver a los escenarios con un proyecto que significa tanto para mí. Será una gira llena de música nueva, emoción y encuentros muy esperados con mi gente en distintas partes del mundo”, expresó García sobre este nuevo capítulo en su carrera.



Fechas en Colombia:

Bogotá – 21 de mayo | Movistar Arena

Ibagué – 22 de mayo | Arena Néctar

Medellín – 23 de mayo | Diamante de Béisbol

Cali – 24 de mayo | Arena Cañaverales (nueva fecha)

La venta de boletería estará disponible a través de TuBoleta.com. En Bogotá, la preventa exclusiva para clientes Movistar iniciará el 9 de diciembre a las 12:00 pm, mientras que la venta general comenzará el 11 de diciembre. Para Ibagué y Medellín, la venta general estará habilitada a partir del miércoles 10 de diciembre.

Para el concierto de Cali, la boletería se podrá adquirir exclusivamente a través de Ticketmaster, desde este viernes 11 de diciembre.



Sobre Kany García

Nació el 25 de septiembre de 1982 en Toa Baja, Puerto Rico. Es una destacada cantautora puertorriqueña que debutó profesionalmente en la música con su álbum 'Cualquier Día' en 2007, posicionándose rápidamente en la escena del pop latino con éxitos como 'Hoy ya me voy', 'Alguien', 'Duele Menos' y 'Para Siempre'. A lo largo de su carrera ha obtenido múltiples reconocimientos, incluidos seis premios Latin GRAMMY®, así como galardones y nominaciones en premios como ASCAP, Billboard, GLAAD y Premios Juventud, consolidándose como una de las voces más influyentes del pop en español.

Además de su carrera musical, Kany García ha participado como entrenadora en los programas 'La Voz Kids' y 'La Voz Senior' Colombia durante la temporada de 2022, aportando su experiencia para guiar a nuevos talentos en el formato del reality show.