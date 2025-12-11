¿Traición de Miryan? Quería que Gamma desapareciera y pidió quedar en otro equipo

Esta noche Sofía, de Neos, sorprendió a todos los participantes del Desafío Siglo XXI. Precisamente, ella fue la ganadora de la prueba de Capitanes en el Box Amarillo. Al llevarse la victoria, Kevyn estaba orgulloso de su dupla y la felicitó desde el Club House.

Mira también: Familia de Potro se pronunció sobre su derrota en el Desafío de Capitanes frente a Kevyn



Qué le dijo Miryan a Sofía en el Desafío

Posteriormente, Miryan quiso darle unas palabras de agradecimiento a Diesy y Sofía, con quienes compitió, en donde afirmó sentirse feliz de haber compartido aquel escenario con sus tres compañeras.

“Me siento muy orgullosa de haber competido al lado de ustedes dos, porque son mujeres muy fuertes y guerreras. Yo las admiro mucho, entonces me encanta ver tanta unión, ese poder femenino, ese empoderamiento. Fue todo un gusto y un placer y que haya Sofía, Deisy y Miryan para ratos”, puntualizó.

Publicidad

Publicidad

Ahora bien, cuando Andrea Serna reunió a los tres capitanes para saber cuál equipo iba bajar bandera, le pidió a Kevyn y Sofía que se tomaran un tiempo para analizar bien su respuesta. Fue en ese momento, en donde la mujer de Neos le revela a su dupla algo impactante.

“Miryan me dijo que bajáramos la bandera de Gamma y la trajéramos para acá, pero yo no sé qué pienses tú”. Frente a esto, él le dijo que la decisión la iban a tomar entre ellos. Luego, sus compañeros del equipo naranja hicieron cara de sorpresa, porque no esperaban que ella le pidiera eso a la otra capitana.

Mira también: Cuánta plata se podrían llevar los Capitanes si ganan la prueba en el ‘Desafío’

Publicidad

Adicionalmente, Kevyn dice que él quiere un buen equipo y le pidió a Sofía decir que el escuadrón que baja la bandera es Alpha. Cuando ella lo menciona, desde la casa, los integrantes ya sabían lo que se venía. Por lo cual, dicen que está bien y aceptan dicha decisión. Mientras esto ocurre, Deisy y Potro se ponen muy sentimentales, porque su equipo desaparecerá para siempre.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.