Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Influencer
Mencho habló de Yudisa
'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

¿Traición de Miryan? Quería que Gamma desapareciera y pidió quedar en otro equipo - CaracolTV

Cuando están decidiendo cuál equipo debe quedar eliminado del Desafío Siglo XXI, Sofía le cuenta a Kevyn lo que Miryan le reveló. Mientras esto pasó, sus compañeros se enteraron desde la casa Gamma.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

¿Traición de Miryan? Quería que Gamma desapareciera y pidió quedar en otro equipo

Cuando están decidiendo cuál equipo debe quedar eliminado del Desafío Siglo XXI, Sofía le cuenta a Kevyn lo que Miryan le reveló. Mientras esto pasó, sus compañeros se enteraron desde la casa Gamma.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Miryan quería que bajaran la bandera de Gamma y quedar en Neos, según Sofía