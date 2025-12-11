Publicidad

Al escuchar la noticia, Valkyria se paró del sofá y se fue directo al baño. Valentina la consoló y le dijo que estuviera tranquila, porque su sueño seguía intacto.

Valkyria lloró en el ‘Desafío’ al quedar en Gamma: “Cómo me va a tocar con ese tipo"

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 11 de dic, 2025
