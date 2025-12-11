Valkyria lloró en el ‘Desafío’ al quedar en Gamma: “Cómo me va a tocar con ese tipo"

Después de que Sofía, Kevyn, Miryan y Zambrano modificaran los equipos, los participantes del Desafío quedaron impactados. Algunos quedaron en unas casas que no querían, por lo cual, se afectaron.

Por qué lloró Valkyria en el Desafío

Valkyria fue una de las mujeres que derramó lágrimas, ya que, no quería quedar en Gamma. Específicamente dijo “cómo me va a tocar con ese tipo”, frente a esto, Valentina la apoyó y estuvo con ella en ese momento tan complejo para la exganadora del reality.



Precisamente, cuando anunciaron que la pareja de Valkyria y Gio se iba para Gamma, la mujer decidió irse de la sala y corrió al baño. Allí se encerró mientras los demás estaban escuchando a los demás capitanes, las movidas que hacían para sus nuevos equipos.

Al terminarse la llamada, Valentina llegó al baño y le preguntó a su compañera, quien aún tenía la puerta cerrada, que si quería un abrazo y que cualquier cosa ahí iba a estar. Asimismo, que, aunque no le gustó lo que pasó, se iba a encontrar con Gero, y que él era como ella, por lo cual, no debía preocuparse por ese detalle.

Mientras Valkyria estaba armando la maleta, se escuchaba lo afectada que estaba y decía: “Señor dame la fuerza”. En ese momento, volvió la comunicadora para apoyarla y darle un fuerte abrazo y le dijo lo siguiente.

“Siento que Dios, cuando pone cosas en el camino, daré mi ejemplo. No me quería encontrar con Lucho, pero me quería enseñar algo. Sé que no es de tu agrado esa persona, pero de una alguna u otra forma tú estás aquí y ese también es tu sueño. Tú un eres la dupla de nadie, eres una participante más”.

Luego Rata también le dijo que no se deje apagar de nadie y Deisy la motivó afirmándole que ella tiene con qué para salir adelante. “Y si usted tiene que poner a alguien en su sitio, lo va a hacer de la manera más respetuosa y elegante posible. Porque usted sabe cómo hacerlo”, puntualizó.



Cómo quedaron los nuevos equipos en el Desafío

Gamma: Zambrano y Miryan, Rosa y Gero, Tina y Julio, Valkyria y Gio

Neos: Kevin y Sofía, Leo e Isa, Rata y Valentina, Deisy y Potro

