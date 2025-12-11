Cuál equipo bajó bandera en el ‘Desafío’: Kevyn reveló la razón de su decisión

La primera victoria de Kevyn en el Desafío de Capitanes aseguró que Neos no bajara su bandera en esta nueva etapa del programa. Y, gracias al triunfo de Sofía en el Box Amarillo, los dos competidores se quedaron además con una llamativa suma de dinero que superó los 400 millones de pesos.

Tras esto, los capitanes se reunieron con Andrea Serna para anunciar cuál equipo bajaría la bandera, pues ellos ganaron ese superpoder. Kevyn le preguntó a Sofía si ya tenía una preferencia, y ella le confesó en voz baja que Miryan le había pedido bajar la bandera de Gamma para llevarla a su escuadra.

El actual campeón le respondió que era una decisión conjunta:



“Tú sabes qué equipos van punteando ahorita, ¿verdad? Necesitamos hacer un buen equipo.” Finalmente, Sofía dijo que no le importaba cuál fuera la elección final.



Cuál equipo bajó bandera en el Desafío

Andrea Serna les pidió entonces la respuesta definitiva. El equipo que terminó su historia en el Desafío fue Alpha. De inmediato, Potro y Deisy tuvieron que realizar la ceremonia: bajaron la bandera y se quitaron los brazaletes, mientras sus compañeros gritaban desde las casas al ver la decisión.

Ya en la casa verde, los capitanes de Neos hablaron sobre lo sucedido y reconocieron que no fue fácil escoger qué equipo debía desaparecer, pues no imaginaron que tendrían esa responsabilidad.

Sofía explicó su razonamiento:

“Yo pensaba: si se le baja a Gamma, entonces por lo menos a Potro no lo vamos a coger. La idea era quedar con la mayoría de Alpha acá.”

Kevyn estuvo de acuerdo y agregó que también los sorprendió que Gamma escogiera a Valkyria.

“No lo podía creer: uno, porque ella no quería; y dos, porque es muy buena… Esa era la idea al bajar la bandera de Alpha. Porque si bajábamos la de Gamma, tocaba escoger más de Gamma… y sé que a muchos tal vez no les gustó.”

