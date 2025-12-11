Publicidad

Cuál equipo bajó bandera en el ‘Desafío’: Kevyn reveló la razón de su decisión - CaracolTV

Sofía y Kevyn tenían una tarea: escoger al equipo que iba a bajar bandera. Cuando Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, les pidió dialogar el asunto, llegaron a un concenso. 

Cuál equipo bajó bandera en el ‘Desafío’: Kevyn reveló la razón de su decisión

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 11 de dic, 2025
