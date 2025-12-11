Publicidad

Cómo quedaron Gamma y Neos en el ‘Desafío’ luego de que Alpha bajara bandera - CaracolTV

El primero en escoger a un integrante de su equipo fue Kevyn, dado que, él junto con Sofía ganó el Desafío de Capitanes. Posteriormente, Zambrano y Miryan tuvieron esa difícil tarea.

Cómo quedaron Gamma y Neos en el ‘Desafío’ luego de que Alpha bajara bandera

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 11 de dic, 2025
