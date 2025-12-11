Cómo quedaron Gamma y Neos en el ‘Desafío’ luego de que Alpha bajara bandera

En este capítulo del Desafío Siglo XXI, ocurrió un hecho que dejó a todos sorprendidos. Se trató de la reorganización de equipos tras la desaparición de Alpha, luego de que Sofía y Kevyn ganaran la prueba de Capitanes.

Mira también: Familia de Potro se pronunció sobre su derrota en el Desafío de Capitanes frente a Kevyn



Cómo quedaron los equipos en el Desafío

Gamma: Zambrano y Miryan, Tina y Julio, Valkyria y Gio, Rosa y Gero

Neos: Rata y Valentina, Leo e Isa, Kevin y Sofía, Deisy y Potro

Esto fue una sorpresa para todos, porque en Alpha nunca pensaron que Valkyria se fuera para Gamma junto con Gio, que es su dupla. Ella no tomó muy bien la noticia, porque afirmó: “cómo me va a tocar con ese tipo”. Aunque no dijo nombres, de igual manera, se puso a llorar por aquel suceso.

Publicidad

Publicidad

Valentina, Deisy y Rata la trataron de animar con emotivas palabras. Lo primero que hizo fue correr al baño para llorar, mientras los demás estaban en llamada con Andrea Serna, en donde seguían revelando cuáles participantes iban a quedar en cada equipo.

Por otra parte, Leo también se afectó porque Zambrano no lo escogió en Gamma. Cuando llegó el capitán a la casa, el hombre de 1.98 cm le reprochó y él le respondió que lo había dejado en un buen equipo. Posteriormente, Leo empezó a llorar, porque no quería irse del equipo.

Mira también: Cuánta plata se podrían llevar los Capitanes si ganan la prueba en el ‘Desafío’

Publicidad

En medio de esta situación, Zambrano le dijo que lo quería mucho y que siempre lo iba a tener presente. Después, Isa, su dupla, le dijo adiós a Gamma para empezar su Desafío Siglo XXI en Neos.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.