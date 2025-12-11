Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
Mencho habló de Yudisa
'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

Murió Camryn Magness, cantante que abría los conciertos de One Direction - CaracolTV

La cantante estadounidense Camryn Magness, quien fue telonera de One Direction y Fifth Harmony, falleció luego de ser atropellada mientras manejaba un scooter eléctrica en Florida.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Murió cantante que abría conciertos de One Direction a los 26 años: fue atropellada

La noticia fue dada a conocer por sus familiares pocos días después del deceso, el cual se produjo el pasado 5 de diciembre en Florida, Estados Unidos. Esto se sabe.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Qué se sabe sobre la muerte de Camryn Magness, la cantante que abría los conciertos de One Direction.