Murió cantante que abría conciertos de One Direction a los 26 años: fue atropellada

El mundo del entretenimiento está de luto tras conocerse la muerte de Camryn Magness, la cantante de pop estadounidense que es recordada por abrir varios conciertos de One Direction en diferentes países. Esta pérdida se produce tras el deceso del coreógrafo de la agrupación Paul Roberts y del cantante Liam Payne.

La joven artista fue atropellada mientras conducía un scooter eléctrico en Fort Myers, Florida, el pasado 5 de diciembre; sin embargo, la información fue confirmada por sus seres queridos a través de redes sociales días después, luego de haber procesado las primeras horas del duelo.

"Nuestros corazones pesan mientras lloramos la pérdida de nuestro querido Camryn, una fuerza radiante cuya voz, tímida y espíritu brillante tocó a tantos. Ya sea bajo las olas o en el escenario, conoció la vida con energía valiente y bondad ilimitada. En el silencio entre las olas, su memoria saldrá a la superficie—brillante, audaz, imagotable. Descansa en azul infinito, nuestra dulce niña. Eres profundamente amada y querida para siempre", es una parte del mensaje que compartieron sus seres queridos en el perfil de Instagram.





Magness inició su carrera artística publicando covers en su canal de YouTube, como iniciaron varios cantantes de la industria del entretenimiento internacional; sin embargo, su éxito llegó cuando fue descubierta e invitada a participar como telonera en las giras de la agrupación 'Up All Night' y 'Take Me Home', las cuales se realizaron entre 2012 y 2013.

Además de trabajar con Harry Styles, Liam Payne (QEPD), Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan; obtuvo la posibilidad de crear un vínculo laboral con Fifth Harmony.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante su deceso no se han hecho esperar:

"¡Qué hermosa luz brillante y talentosa era Camryn! Todo un honor conocerla y trabajar con ella. ❤️ Orando por tu familia y enviando tanto amor 💔🙏", "Verdaderamente con el corazón roto. 💔 Ni siquiera puedo comprender esto😢. Camryn, mi hermosa princesa de pelo azul, siempre estaré agradecida por los momentos que compartimos. Te amo para siempre 🕊️✨❤️", "Descansa en paz mi dulce amigo. Siempre te echaremos de menos y siempre llevaré el coraje y la fuerza con la que me has bendecido", son algunos de los mensajes que se destacan.