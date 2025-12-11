Colombianos ahora tienen canal de cocina en Ditu con programación durante las 24 horas

Durante años, la gastronomía ha parecido un territorio lejano: reservado para restaurantes con estrellas Michelin, chefs premiados o cocinas de alta técnica. Pero Tastemade rompe esa barrera. Aquí, la cocina del mundo se siente cercana, alcanzable y cotidiana. Inspirarse, experimentar y explorar nuevos sabores ahora hace parte del entretenimiento diario, sin complicaciones.

El canal llega a Ditu, con programación en español disponible 24/7. Su propuesta reúne recetas fáciles, programas originales, formatos ágiles y contenidos que conectan con quienes cocinan, quienes sueñan con cocinar y quienes simplemente disfrutan ver cocina porque les inspira, los relaja o los antoja.

“Este lanzamiento marca un paso importante para seguir construyendo una plataforma con contenidos relevantes, diversos y con estética global. Tastemade conecta con audiencias que buscan aprender, explorar y disfrutar, y nos emociona que ahora Colombia pueda vivir esta experiencia desde Ditu”, comentó Marcio Guilherme, CEO de Ditu.

Con Tastemade, Ditu continúa fortaleciendo su visión como espacio donde se reúnen historias, formatos, culturas y estilos de vida, ampliando su propuesta para quienes buscan entretenimiento moderno, curado y con sello internacional.



Para acceder al canal, solo necesitas descargar DITU, iniciar sesión y disfrutarlo desde cualquier dispositivo compatible. Porque cocinar no solo es preparar alimentos: es viajar, descubrir y sentir el mundo, sin mover el lugar donde estás.

