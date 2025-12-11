Ya está disponible el primer capítulo de El Reto 3X Rexona Clinical by Desafío - La Selección

El Reto 3X ha sido la arena donde se han enfrentado grandes El Reto 3X ha sido la arena donde se han enfrentado grandes leyendas de El Desafío, para demostrar que la fuerza humana no tiene límites. Pero esta vez, la historia cambia, la cámara ahora mira hacia las calles, oficinas y el campo.

Hoy anunciamos el lanzamiento del primer capítulo de El Reto 3X, La Selección, una competencia sin precedentes donde el verdadero protagonista es el colombiano de a pie que lleva un guerrero por dentro.



La convocatoria fue masiva pues más de 20.000 personas se inscribieron con una sola ilusión: ser parte de esta edición. Pero solamente 100 mujeres y 100 hombres tuvieron el privilegio de ser llamados a la línea de partida donde se definirá todo.

Lo que hace único a este grupo no es solo su capacidad física, sino la historia que tienen por contar porque entre estos 200 deportistas no solo hay músculos, hay vidas reales, personas que entrenaron en silencio, sin saber si llegaría su momento, incluyeron en su rutina el esfuerzo y la disciplina, preparándose para brillar cuando nadie los veía.

Lejos de la comodidad de sus hogares, se enfrentarán entre ellos en una batalla campal porque El Reto 3x no es solo un juego físico, es una prueba mental de alta exigencia.





Lo que estás a punto de ver, va mucho más allá de una simple prueba de fuerza. El Reto 3x llega como una experiencia nunca antes vista. Será una competencia tres veces más exigente y desafiante para descubrir la verdadera madera de la que están hechos estos colombianos.

Publicidad