Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Leyla
Mencho habló de Yudisa
'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

Ya está disponible el primer capítulo de El Reto 3X Rexona Clinical by Desafío - La Selección - CaracolTV

De más de 20.000 inscritos, solo 200 deportistas tendrán el privilegio de enfrentarse a una prueba masiva que definirá quienes competirán con los Desafiantes elegidos por Colombia.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Ya está disponible el primer capítulo de El Reto 3X Rexona Clinical by Desafío - La Selección

De más de 20.000 inscritos, solo 200 deportistas tendrán el privilegio de enfrentarse a una prueba masiva que definirá quienes competirán con los Desafiantes elegidos por Colombia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Cap 1 Reto 3X.png