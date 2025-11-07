¿Quieres ver a tu exdesafiante favorito en la tercera versión del Reto 3X? Así puedes votar

El Reto 3X está de vuelta y promete superar todas las expectativas. Esta nueva edición no solo mantiene la esencia que conquistó al público, sino que la lleva a un nivel completamente nuevo, con más competencia, emoción y adrenalina en cada prueba.

La acción regresará a La Ciudadela, escenario donde los exparticipantes del Desafío podrán demostrar su resistencia, estrategia y fortaleza mental. Y una vez más, el poder está en manos de los seguidores: a partir del jueves 6 de noviembre, se abrirán las votaciones en la página oficial www.reto3x.com.co, donde los fans podrán elegir entre 41 exparticipantes quiénes merecen regresar al juego.



Cada persona podrá emitir hasta tres votos diarios para apoyar a sus favoritos. Los más votados serán seleccionados para enfrentarse a pruebas de esfuerzo, estrés y movimiento extremo, diseñadas para llevar sus límites físicos y mentales al máximo.

En esta edición, cada fase del Reto 3X incluirá eliminaciones progresivas, aumentando la tensión y la competencia hasta llegar al gran desenlace, donde solo dos concursantes, un hombre y una mujer, serán coronados como campeones del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío 2025. Cada uno se llevará un premio de 30 millones de pesos.



No pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única. Vota, apoya y decide quiénes serán los exdesafiantes que regresarán para demostrar su fuerza en el Reto 3X Rexona Clinical by Desafío 2025.

¿Te perdiste las dos últimas temporadas? Revive aquí los capítulos y prepárate para lo que viene.