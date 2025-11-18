Ellos son los Desafiantes que enfrentarán los circuitos extremos del Reto 3X

En esta tercera edición, los colombianos tuvieron la oportunidad de votar y elegir a seis exparticipantes de distintas temporadas del Desafío, quienes se enfrentarán a pruebas de esfuerzo, estrés y movimiento extremo.

Los seis competidores seleccionados para el Reto 3X Rexona Clinical by Desafío 2025 son: Karoline, Potro, Juan, Darlyn, Luisa y Marlon. Ellos deberán superar tres circuitos extremos, poniendo a prueba no solo su resistencia física, sino también su fortaleza mental.



Cada capítulo traerá eliminaciones, y solo un hombre y una mujer podrán llevarse a casa un premio de 30 millones de pesos cada uno, lo que elevará la competencia a un nivel totalmente nuevo. La expectativa es enorme, y los seguidores del programa no querrán perderse ni un segundo de esta apasionante temporada.

¡Prepárate para vivir el Reto 3X Rexona Clinical by Desafío 2025, donde la estrategia y la resistencia serán la clave para alcanzar la victoria! Acompáñanos en esta aventura cargada de adrenalina.