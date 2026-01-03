Publicidad

Exparticipante del Desafío perdió casi todo su cabello y lo confiesa por primera vez

Se trata de una deportista que hizo parte del Desafío XX, quien manifestó que ha tenido duros problemas de autoestima después de un mal procedimiento en su cabello, el cual, era protagonista en su look.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 3 de ene, 2026
Dickson perdió mucho cabello.