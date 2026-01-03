Exparticipante del Desafío perdió casi todo su cabello y lo confiesa por primera vez

Dickson, exdesafiante del año 2024 y recordada por su característico cabello crespo, se confesó a través de sus redes sociales sobre el grave problema que la ha estado afectando tanto física como psicológicamente. Esto ocurrió después de realizarse un tinte de cabello que, según contó, no tuvo el resultado esperado y desencadenó una difícil situación personal.

Lee más: “Siempre me han encantado los extranjeros”: Exparticipante del Desafío revela si ya tiene novio



Dickson, del Desafío, perdió su cabello

Por medio de sus redes sociales, la exconcursante mostró cómo lucía hace algunos meses, cuando se dio cuenta de la gran cantidad de cabello que se le caía. Ella misma relató que empezó a perder muchas fibras capilares, al punto de que parecía que se hubiese realizado un corte radical.



“Esa melena afro gigantesca empezó a desaparecer hasta quedar en tres pelitos”, explicó. Además, confesó que perdió su autoestima y que se sentía fea, insegura y rota por dentro, pues sentía que poco a poco se estaba apagando y perdiendo su brillo personal.

“Sé lo mucho que me costó llevar esa melena a ese nivel, sé lo mucho que me costó aceptarme y llevar con orgullo esa corona”, expresó en su cuenta de Instagram. Adicionalmente, mencionó que un hecho la “traumó”, ya que con frecuencia le preguntaban si se había cortado el cabello, cuando en realidad eso nunca ocurrió.





Dickson sabía que la situación con su cabello no estaba bien y su ansiedad aumentó al pensar que podría perderlo por completo. No obstante, encontró una alternativa con la que poco a poco se ha ido recuperando para volver a lucir su cabello con normalidad y confianza.

Publicidad

“Hoy abro mi corazón❤️‍🩹. Publicar esto me tomó coraje. Aunque soy fuerte, este proceso me derrumbó una vez más, pero también me mostró lo resiliente que puedo ser 🤍✨. Este es el verdadero motivo de mi cambio de look🙂”, escribió en su cuenta de Instagram, donde ha recibido múltiples mensajes de apoyo.

Cómo se ve Dickson actualmente

Publicidad

De la misma manera, la exparticipante mostró su nuevo look: una larga cabellera de color negro que, aunque rizada, es diferente al afro que lucía anteriormente. En el video explicó que se trata de extensiones de cabello que usará temporalmente, mientras logra recuperar su melena natural como la tenía antes.

Lee más: Exparticipante del Desafío 20 años terminó en el médico por un incidente que sufrió

Mira una foto actual: