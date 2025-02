Exparticipante del Desafío 20 años terminó en el médico por un incidente que sufrió

Desde que el Desafío 2024 llegó a su fin, los fanáticos de la producción de Caracol Televisión han permanecido atentos a las vidas de los Súper Humanos que destacaron gracias a su potencial físico, personalidad y sentido del humor. Recientemente, una exparticipante contó en redes sociales que había sufrido un incidente, lo que preocupó a sus fanáticos.

Se trata de Dickson, que hizo parte de Alpha y Beta en el programa. La modelo se tomó su cuenta oficial de Instagram, en la que recoge más de 170 mil seguidores, para informar que terminó en el médico debido a una molestia que empezó a presentar en su pierna y que la llenó de incertidumbre, pues teme que se trate de un problema que pueda afectar su rutina diaria.

"Oigan, estoy así medio down porque... Primero, estoy visitando mi médico porque (...) he venido presentando unos dolores en la rodilla que ya me tienen bastante preocupada. Imagínense que ayer estaba muy normal de shopping, como cuando uno camina por el centro comercial, y me dieron de la nada unas puntadas en la rodilla que me tocó parar y no pude caminar", expresó.

Asimismo, señaló que desde hace algunos días venía con un dolor leve que decidió atribuirle a ejercicios como el running, el crossfit y las actividades en las que salta; sin embargo, consideró que es momento de recurrir a un especialista para que le dé un tratamiento lo más rápido posible para que no tenga complicaciones a futuro.

Posteriormente, mostró la sesión con su deportólogo Felipe Daza, quien se enfocó en preguntarle por las molestias para luego solicitarle que se acostara sobre la camilla y que de esta forma estirara las piernas, los brazos y pudiera establecer si hay alguna zona del cuerpo afectada por el ejercicio.

Pese a que no reveló el diagnóstico que le dieron, Dickson posteriormente posteó una historia en donde informaba que solo entrenaría tren superior para dejar descansar la parte que se ha visto un poco debilitada.

Usuarios de Internet aprovecharon para pedirle que guarde reposo y desearle pronta recuperación, dado que están seguros de que muy pronto compartirá contenido relacionado con su estilo de vida saludable.