Luisa, del Desafío, reveló que sufre graves crisis de ansiedad: estos son sus síntomas

Luisa fue una de las participantes del Desafío, pasó parte del juego en Beta y posteriormente fue movida a Omega, donde salió de la competencia tras perder una Prueba a Muerte. Sin embargo, regresó poco después al Ciclo Dorado, en el que fue pareja de Alejo.

La joven fue muy comentada por su relación con Marlon y posteriormente, por los sentimientos que el capitán de Omega declaró tener hacia ella, sin embargo, parece que fuera del programa no continuó un romance con ninguno.

Por otro lado, ha enfocado su energía en hacer crecer sus redes sociales y crear contenido, debido a esto ya tiene más de 400 mil seguidores en Instagram y la mitad de este número en TikTok, fue precisamente allí donde se sinceró con sus fanáticos.

Luisa, del Desafío, habló de su salud mental

La mujer contó en un video en vivo que trata con mucha seriedad a las personas que le hablan sobre la ansiedad, ya que ella misma ha sufrido con esta condición y tiene una batalla constante por su salud mental.

Debido a esto, expresó que está teniendo crisis de ansiedad muy fuertes y contó algunos de sus síntomas, mencionó que en su caso se duerme una de sus manos por completo: “se me cierra horrible, me aprieto, me termino lastimando y no la puedo abrir, es como si se me bloqueara”.

Esto no es lo único que le sucede, ya que también contó que en estos momentos no puede parar de llorar, es imposible y siente como si alguien muy cercano a ella hubiese fallecido, se le dificulta respirar y siente que alguien le hace presión en el pecho, por lo que no logra que entre aire a sus pulmones.

Comentó también que es muy buena ayudando a otras personas, sin embargo, cuando se trata de ella explicó: “me saboteo, me pisoteo, me tapo los ojos”, esto finalmente la hace quedarse en un lugar muy oscuro de donde se le dificulta salir.

La exreina ha recibido mucho apoyo por parte de sus seguidores, sin embargo, parece que la situación sigue siendo compleja, ya que compartió un video en el que dejó claro que no se está sintiendo bien y la ansiedad la está consumiendo.