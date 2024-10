Luisa se molestó cuando le preguntaron por Marlon y confesó qué ha pasado con Alejo

Aunque para nadie es un secreto que Luisa y Marlon terminaron su relación durante el break del Desafío , es decir antes del inicio del Ciclo Dorado, muchos fanáticos aún se siguen preguntando qué pasó con ellos, especialmente porque se les ha vuelto a ver creando contenido juntos y trabajando para marcas en sus redes.

Cabe destacar que en su regreso a la Ciudadela, la barranquillera había relatado que las cosas entre ellos no habían funcionado, a pesar de que se fueron a vivir juntos a Manizales, y que quedaron en buenos términos.

Luisa habló sobre Marlon y Alejo tras el Desafío

En medio de una transmisión en vivo, la exparticipante del Desafío hizo notoria la molestia que le causa que aún sigan preguntándole sobre Marlon, ya que es algo de lo que más le cuestionan sus seguidores, quienes se niegan a creer que este amor se terminó, en especial luego de que los vieran otra vez creando contenido.

Ante esto, Luisa dijo: "por qué me preguntan tanto por él, yo ya no sé cómo más responderles sobre ese tema. Ya les he dicho varias veces, él y yo no somos nada, terminamos hace varios meses".

Sumado a esto, al mencionar la situación sentimental de Marlon, la dupla de Alejo en el Ciclo Dorado exaltó: "él está, no sé, en otra relación. Dijo que está conociendo a otra persona". A la vez, dejó en claro que si los vuelven a ver juntos es por cuestiones de proyectos laborales, dado que la situación entre ellos finalizó sin problemas.

En este punto, es importante recalcar que la otra persona que mencionó Luisa se trataría de Mai, ya que se les ha visto muy juntos a los exparticipantes, quienes ya realizaron un viaje en compañía de Byron y Cifuentes.

Por otra parte, la barranquillera también contó cómo se encuentra su relación con quien fue su dupla en el Ciclo Dorado del Desafío: "de Alejo no sé tampoco, estará en Medellín con su familia".

"Ya he dicho varias veces que no hablo con él, no es un amigo con el que yo converse todos los días, solo lo hago cuando nos vemos", añadió Luisa, quien exaltó que durante el break no se vio con su compañero, pues solo lo hicieron en su visita a Día a Día, su permanencia en el equipo Tino y el paseo en Tolú.