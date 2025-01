Fuertes indirectas de Karen a Anamar por polémica con Renzo: "¿Tú no te cansas?"

La controversia entre Karen y Anamar a raíz de Renzo no para y las dos mujeres no dejan de enviarse indirectas en las redes sociales, las cuales se han vuelto en su campo de batalla y en el que buscan hacerse quedar mal la una a la otra, dejando de mencionar al otro protagonista de esta polémica.

Esta batalla entre las exparticipantes del Desafío inició cuando la auxiliar de vuelo decidió ventilar los tormentos con los que lidió en su relación con el barranquillero, que de acuerdo con su testimonio le pegaba y se aprovechaba del amor que ella le tenía para que lo mantuviera.

Después de esto, Anamar optó por darle a conocer a todos sus seguidores que Karen estarían saliendo con Renzo luego de que él estuvo con ella y aunque solo el barranquillero respondió a las acusaciones de violencia intrafamiliar con un comunicado de prensa, ahora la oriunda de Girardot ha enviado varias indirectas sobre el escándalo que a ella le atañe.

Karen le respondió a Anamar con indirectas

Todo empezó con la publicación de la canción 'La indocumentada' de Greeicy, dado que grabó un video con la parte que dice: "En menos de un mes todo me salió al revés. Del que no quería enamorarme me enamoré y del que estaba enamorada ya lo olvidé". Cabe destacar que la modelo estaba casada con un francés, pero hasta el momento no se sabe a ciencia cierta si se divorciaron o se dieron un tiempo.

Anamar no se quedó callada ante esto y no desaprovechó la oportunidad para mandarle una indirecta a quien era su amiga: "La tipa más falsa y sin códigos que conoces inventándose una realidad paralela de que ella tiene buen corazón, es la buena y la mejor amiga de las girls cuando no es así. Sin valores mi amor".

Al poco tiempo Karen le dio una respuesta a la expareja de Renzo con un video con el que quiso dejar en claro que las críticas no son algo de su incumbencia: "me importa más cómo se me ve el cabello que tu pequeño y estúpido comentario".

No siendo suficiente, grabó un audio viral que dice "ay dios mío, ¿pero tú no te cansas?, ¿otra vez?", con el que hizo caras que demostraban lo cansada que está de que Anamar le lance indirectas, aunque ella le sigue el mismo juego.

Para finalizar, la modelo exparticipante del Desafío mencionó que es mejor alejarse de las cosas que la "apagan" y publicó una canción en la que quiso dar a entender que es una mujer que disfruta estar enamorada, aunque también podría estar brindando un indicio de que lo que tuvo con Renzo solo fue una aventura y que ya habrían vivido su momento juntos.