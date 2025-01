"Me les caso": exparticipante del Desafío 2024 llegará al altar, mira la romántica propuesta

El Desafío es el reality favorito de los colombianos, generando todo tipo de emociones entre sus fieles seguidores, quienes no solo se conectan con las historias de los participantes durante el programa, sino que también siguen de cerca sus vidas a través de las redes sociales después de finalizada la competencia.

Exparticipante del Desafío 2024 se casa

Recientemente, Belmer Ospina, conocido cariñosamente como Be, anunció una gran noticia: el caleño y semifinalista del Desafío 2024 se comprometió con Alyson Salazar, una reconocida creadora de contenido. La revelación se dio a conocer a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde mostró el momento en que le propuso matrimonio durante un viaje.

En el clip, acompañado por la descripción: “¡Me les caso! Un soldado más capturado… 😍❤️💍 TE AMO 💕”, la pareja aparece disfrutando de unas vacaciones en la nieve. Be planeó una curiosa puesta en escena: fingió estar preparando un video cómico y le pidió a Alyson que se ubicara en el centro del escenario mientras ajustaba las cámaras. Luego, le indicó que mirara hacia el frente y esperara una bola de nieve que él lanzaría.

Sin embargo, no fue una smple broma: Be le lanzó la bola de nieve en la espalda, y cuando ella se giró, él se arrodilló y sacó un anillo de su chaqueta:"Mi princesa… llegaste a mi vida para darme alegría y amor. Te amo. ¿Te quieres casar conmigo?", le dijo, emocionándola hasta las lágrimas. Entre sollozos, Alyson respondió que sí, y ambos se dieron un fuerte abrazo.

La noticia no tardó en generar reacciones entre los más de tres millones de seguidores de Ospina. Cabe recordar que Be fue finalista en El Desafío Súper Humanos: XV años y, en 2024, regresó como refuerzo de Natalia en la Etapa Dorada, compartiendo con el 'Tino' Asprilla y el 'Pibe' Valderrama.

Exparticipantes del reality, como Darlyn, Luisa Madrid, Natalia, Kratos, Gaspar y Valentina, dejaron mensajes en los comentarios del post: "Soy la más feliz del mundo, los amo","Ay no, pero yo llorando aquí 😍 felicidades ❤️", "Los mejores 🫶🏽 Bendiciones 🙏🏽" y "Divinos, Dios los bendiga 🥺🙏🏻" fueron algunas de las expresiones de cariño y felicitación.

Quién es la novia de Be, del Desafío

Alyson Salazar es una influyente creadora de contenido con una destacada presencia en redes sociales. En Instagram acumula más de 220 mil seguidores, mientras que en TikTok supera los 40 mil. En ambas plataformas comparte contenido sobre viajes, estilo de vida, belleza, ejercicio y moda. Además, su sentido del humor brilla al participar en los videos cómicos que realiza junto a Be, explorando con creatividad situaciones cotidianas de la vida en pareja.