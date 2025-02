Por estas fotos dicen que Kevyn, del Desafío, se habría hecho algo en el rostro

Kevyn se convirtió en el ganador del Desafío 2024 en compañía de Guajira, a quien llamó como su refuerzo en el Ciclo Dorado. Desde entonces los dos habían mostrado una gran química en entrevistas y sus publicaciones en redes sociales.

Conoce más: Kevyn, campeón del Desafío 2024, cambió de look y se hizo trenzas, ¿le lucen?

Tras ganar el Desafío final y otros juegos,el participante se llevó a casa 1.350 millones de pesos, de los cuales debía darle una parte a Guajira debido a lo que habían pactado dentro del juego cuando la convenció de volver a la Ciudadela.

En su momento, el deportista había explicado que usaría el dinero para comprar una casa, allí viviría junto a su mamá y su hijo. Parece que poco a poco ha convertido su proyecto en una realidad, sin embargo, han surgido algunas hipótesis.

Publicidad

Mira también: Kevyn estaría saliendo con una misteriosa persona, ¿lo conquistó alguien del Desafío?

¿Kevyn se hizo una intervención en la cara?

Publicidad

Sus seguidores notaron un cambio en algunos de sus rasgos físicos, especialmente, en su nariz y mejillas, debido a esto han especulado acerca de lo que podría haberse realizado: “Creo que se hizo bichectomía y lipopapada”, “La nariz, la boca y los pómulos”, “Nariz y papada”.

Por otro lado, hay algunos que ponen en duda los cambios y comentan que simplemente tiene un estilo de cabello diferente o hay una instantánea en la que está sonriendo y otra en la que no. No obstante, el ganador del Desafío no ha aclarado la situación.

Vale la pena mencionar que uno de los cambios más radicales que se ha hecho es que se cortó el cabello y actualmente luce completamente distinto, las facciones de su rostro resaltan más y ha recibido varios halagos por parte de los usuarios de Internet.

Publicidad

Kevyn le compró una casa a su mamá

Publicidad

En su cuenta de TikTok, el ganador del Desafío ya había mostrado parte del momento en el que pudo cumplir los sueños de su mamá, él hizo realidad la casa que tanto le había prometido y, entre lágrimas ella se mostró muy conmovida.

“Esto fue un poco de la entrega de la casa de mi mamá🏠🖤”, escribió en la publicación en la que además mostró un look muy distinto, pues estaba usando trenzas en su cabello en el momento de la grabación.

Lee también: Kevyn, del Desafío, estaría pensando en comprar tremenda camioneta, ¿se le va todo lo del premio?