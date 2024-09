¿Dickson era mala influencia? Karen se destapa sobre lo que vivió con la exparticipante del Desafío

La eliminación de Karen del Desafío 20 años dejó un sinsabor en muchos colombianos, pues si bien una gran parte de los televidentes lamentaron lo que pasó en el Desafío a Muerte, otros recordaron las actitudes que la llevaron a recibir tantos comentarios negativos en redes sociales cuando era compañera.

En Preguntas a Muerte con Johncito Preguntón, la girardoteña les responde a los usuarios que la criticaban por lo que mostraba en la convivencia en la casa morada, pues algunos creían que era "la bruja del paseo". Ella dice que "le daban duro" porque eran muchas horas con sus compañeros, pero no mostraban todo.

Mira también: Karen revela que se iba a inscribir al Desafío The Box 2023, ¿por qué no lo hizo?

Karen se sincera sobre Dickson sobre si cree que es una mala influencia

En exclusiva con Caracoltv.com, Karen Candia contesta a la pregunta del periodista sobre si Dickson era una mala influencia, y ella es contundente al negarlo, aunque entre risas sí acepta que juntas eran "candela pura, pero que en algunos días si nos volvíamos cansonas".

Te puede interesar: Olímpico muestra cuáles son los tatuajes que se ha hecho en honor al Desafío

Mira estas Preguntas a Muerte completas:

@caracoltv 🔥 Vía LaRedCaracol | ¿Karen se atrevió a enfrentar nuestras PreguntasAMuerte? 😱 En esta nueva entrega, la más reciente eliminada del Desafío20Años respondió con valentía a los cuestionamientos más candentes. 🔥 ¿Merecía seguir en competencia? 🤔 ¿Tuvo la mejor pareja en el Ciclo Dorado? 🚫 ¿Hubiera llegado más lejos sin la ayuda de Olímpico? ¡Karen lo cuenta todo aquí! 😯💬 👉 Descubre todos los detalles y mucho más en 👉 www.caracoltv.com/desafio 🔗✨ ♬ sonido original - caracoltv - caracoltv

Publicidad



No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

Publicidad

Olímpico y Karen hablan sobre su salida del Desafío 2024

En exclusiva con Caracoltv.com, la atleta originaria de Girardot declara que está muy triste porque siente que aún podía dar mucho más, pero agrega también que “así suceden las cosas de Dios” y sabe que afuera la esperan momentos maravillosos.

Por su parte, Olímpico se disculpa con ella por no poder llevarla a la final o a una etapa más avanzada, además, manifiesta que se siente confundido y no entiende nada, no obstante, también agradece a Dios.

Karen lloró en Día a Día por su salida del Desafío

La desafiante fue saludada por las presentadoras y Carolina Soto le mencionó que se notaba la tristeza en su cara, debido a esto ella se quedó en silencio unos segundos, saludó y se desmoronó en llanto.

“De verdad estoy sin palabras, estoy rota” mencionó entre lágrimas y dijo que estaba ansiosa por llegar a Caracol Televisión, pero no logró hacerlo. En varias ocasiones Karen se quedó en silencio para limpiarse el rostro mientras escuchaba los halagos de Día a Día.

Conoce más:Mira el gesto de Sensei cuando Kevyn dijo que Olímpico “era el mejor”, ¿se molestó?

Publicidad

Catalina Gómez fue una de las que le manifestó su admiración y le dijo que no ve la hora de tenerla en el programa, y durante el momento en el que escuchó las palabras de la presentadora, la exparticipante lloró nuevamente y no pudo ocultar su enorme tristeza.

Agregó que en ese momento sentía que lo estaban haciendo bien, pero al finalizar la prueba se dieron cuenta de que la técnica era distinta y lo que debían hacer era mantener el control de la esfera sobre la raqueta para así lanzarlo y encestarlo.