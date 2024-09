Karen reflexiona sobre lo que vivió en el Desafío: Olímpico, rol como capitana, rivales y traición

Karen, la más reciente eliminada del Desafío 2024, llega a responder Preguntas a Muerte ante las cámaras de Caracoltv.com y responde sin filtro alguno y sin tapujos a los interrogantes sobre los momentos más polémicos que vivió en la Ciudadela.

Con Johncito Preguntón, la modelo analiza su elección de Olímpico como refuerzo en este Ciclo Dorado y confiesa que sin él habría llegado más lejos; incluso dice que habría preferido que la competencia no hubiera cambiado su dinámica.

Mira también: Karen revela que se iba a inscribir al Desafío The Box 2023, ¿por qué no lo hizo?

Luego, comenta sobre la traición por parte de su equipo al asignarle el chaleco, pues terminó siendo eliminada. Sin ser esto suficiente, recuerda las polémicas que protagonizó cuando era compañera de Dickson en Alpha, ya que muchos las tildaban de "venenosas" en redes sociales. ¿Quién era la mala influencia?

Adicionalmente, Karen habla de Karoline por haberse autoproclamado con la 'Reina del Aire', pues ella también tenía un desempeño excepcional en el Box Blanco; y asegura que si ella hubiera ido a la segunda prueba de Capitanes, Alpha no habría bajado bandera.

No te pierdas: ¿Dickson era mala influencia? Karen se destapa sobre lo que vivió con la exparticipante del Desafío

Publicidad

Karen habría preferido jugar sin Olímpico en el Ciclo Dorado del Desafío

En este espacio, Johncito le pregunta a la girardoteña: "¿Sin Olímpico habría llegado más lejos en la competencia?" y ella no lo duda ni un solo segundo y responde "sí, porque estaría jugando yo solita", y luego complementa al responder otro interrogante.

"Me hubiese gustado que siguiéramos jugando como lo estábamos haciendo", comenta, aunque es consciente de que ya no hay nada por hacer y que su mente está tranquila porque así debía suceder todo.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

Este fue el verdadero cupido en la relación de Karen con su esposo francés

La modelo girardoteña años relata que la relación con su ahora esposo surgió cuando tenía cerca de 17 años en una reconocida app gracias a que una de sus amigas más cercanas la convenció y fue la encargada de crear su cuenta, a pesar de que ella creía que esto no era necesario y que con Facebook le bastaba. "Tinder era para citas y encuentros", pensaba.

Cuando vio su perfil, lo primero que pensó es que era un hombre muy atractivo y por supuesto hicieron 'match', así que el resto es historia, puesto que se entendieron a la perfección y luego decidieron conocerse en persona.

Karen explica por qué llamó a Olímpico como su refuerzo en el Desafío

Para la Semifinalista del reality de los colombianos, su refuerzo es un hombre muy amable y esto, sumado a su personalidad y calidad como ser humano tuvieron mucho que ver en las cualidades por las que lo invitó.

Publicidad

De la misma forma, Karen declara que aprendió bastante de él sobre el respeto y a medir las palabras, cómo no, también agrega que en competencia es un gran estratega y verlo en ediciones pasadas la impulsa mucho.

Olímpico y Karen hablan sobre su salida del Desafío 2024

En exclusiva con Caracoltv.com la atleta originaria de Girardot declara que está muy triste porque siente que aún podía dar mucho más, pero agrega también que “así suceden las cosas de Dios” y sabe que afuera la esperan momentos maravillosos.

Publicidad

Por su parte, Olímpico se disculpa con ella por no poder llevarla a la final o a una etapa más avanzada, además, manifiesta que se siente confundido y no entiende nada, no obstante, también agradece a Dios.