"Sin Olímpico habría llegado más lejos": Karen se sincera sobre su eliminación del Desafío 2024

Karen es la invitada especial a la sección de Preguntas a Muerte del Desafío 2024, donde habla sin filtros sobre lo que sucedió en el programa y lo que la llevó a ser eliminada y tener que decirle adiós a su sueño. En este espacio, Johncito Preguntón cuestiona a la modelo de 21 años sobre el exparticipante que escogió como su refuerzo en el Ciclo Dorado: Olímpico.

En primer lugar, la exintegrante del equipo Pibe asegura que no tiene dudas de que tuvo a la mejor pareja, pero que se vio obligada a decirle adiós a su sueño por los juegos del destino. Por otra parte, intenta no responsabiliza a Olímpico de su salida, aunque el presentador insiste y le recalca sus errores en la definición del Desafío a Muerte. Ella comenta que simplemente él "le cogió el tiro y la técnica" al lanzamiento de la pelota al final.

Karen habría preferido jugar sin Olímpico en el Ciclo Dorado del Desafío

En este espacio, Johncito le pregunta a la girardoteña: "¿Sin Olímpico habría llegado más lejos en la competencia?", y ella no lo duda ni un solo segundo y responde "sí, porque estaría jugando yo solita", y luego complementa al responder otro interrogante.

"Me hubiese gustado que siguiéramos jugando como lo estábamos haciendo", comenta, aunque es consciente de que ya no hay nada por hacer y que su mente está tranquila porque así debía suceder todo.

Cuánta plata se lleva Karen del Desafío 2024

En medio de conversación, la joven comenta cuál es la suma de dinero que se lleva de la Ciudadela y en qué la invertirá ahora que salga de la competencia. Además, explica si se quedará en Colombia o volverá al país de su esposo.

La joven originaria de Girardot sale del Desafío con 34’743.000 que planea destinar para su marca deportiva, sacar etiquetas para las prendas y cómo no, también ayudarles a sus padres en casa con lo que necesiten.

Por ahora volverá a su municipio natal, pues sabe que hay muchas personas esperándola allí y confía en que tiene una comunidad que la ama mucho y no pueden esperar a conocerla. Estará en el país un par de meses con el fin de ver qué sucede y ponerse en contacto con sus fanáticos, posteriormente decidirá si vuelve a París.

Olímpico y Karen hablan sobre su salida del Desafío 2024

En exclusiva con Caracoltv.com la atleta originaria de Girardot declara que está muy triste porque siente que aún podía dar mucho más, pero agrega también que “así suceden las cosas de Dios” y sabe que afuera la esperan momentos maravillosos.

Por su parte, Olímpico se disculpa con ella por no poder llevarla a la final o a una etapa más avanzada, además, manifiesta que se siente confundido y no entiende nada, no obstante, también agradece a Dios.