Karen revela que se iba a inscribir al Desafío The Box 2023, ¿por qué no lo hizo?

La eliminación de Karen del Desafío 20 años rompió miles de corazones, pues eran muchos los televidentes que querían ver a la joven modelo dejar su nombre en la tan anhelada copa de la competencia. Días después de decirle adiós a su sueño, esta joven se sincera ante las cámaras de Caracoltv.com en El Sentenciado.

En este programa, Karen revela cómo surgieron sus deseos de llegar a la Ciudadela del reality favorito de los colombianos, y es que en realidad, ella se iba a inscribir a la edición The Box 2023, no obstante, desistió porque sintió que no estaba lista.

Karen se iba a inscribir al Desafío The Box 2023

En El Sentenciado, esta girardoteña confiesa que tuvo que abandonar sus deseos de ser una desafiante en el 2023 por un motivo muy importante: "Yo dije 'no, me falta un poquito más físicamente y en especial de resistencia'. Porque mentalmente ya estaba preparada y bien".

De esta forma, cuando vio los videos en los que Andrea Serna anunciaba la apertura de las inscripciones para la celebración de los 20 años del reality, sintió que la presentadora le estaba hablando solo a ella y ese fue el impulso que le faltaba para llenar el formulario y grabar el video de presentación.

En el contenido que envió a la producción, Karen confiesa que el clip fue muy "simple y sencillo", pues lo grabó en el baño después de entrenar y simplemente contó un poco de su vida y mencionó que era una apasionada de los deportes, en especial del patinaje y la natación, los cuales ha practicado desde su infancia.

"Lo envié con mucha fe y acertó", son las palabras de la excompetidora, quien, cabe recordar, se mostró destrozada en Día a Día cuando estuvo en videollamada hablando de sus últimas horas en los Boxes.

Qué dijo Karen sobre Olímpico luego del Desafío a Muerte

Karen también afirmó que quizás la responsabilidad del resultado que obtuvieron en el terreno de juego caída un poco más en Olímpico; no obstante, agregó que se sentía muy serena con los designios de Dios.

"En él cae un poco más el peso como la responsabilidad, pero estoy tranquila como te digo porque hice un buen papel, de pronto él sí quería llevarme un poquito más a la cima, pero bueno, son cosas que se dan del juego", finalizó.

