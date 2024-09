Karen reacciona a su amistad con Karoline en el Desafío: ¿Se sintió traicionada con el chaleco?

Muchos fanáticos del Desafío 2024 quedaron sorprendidos por la amistad que se forjó entre Karen y Karoline mientras que hicieron parte del equipo Pibe, ya que las dos participantes mostraron tener mucha afinidad, no obstante, lo ocurrido con el chaleco que definió la eliminación de la modelo generó dudas en los fanáticos del programa.

Y es que Jhoncito Preguntón lee una pregunta de uno de los televidentes, quien cuestiona qué dolió más, si la astucia de Guajira o el silencio de la Dj, lo cual hace que la dupla eliminada primero guarde silencio, para que luego Olímpico diga: "no mira, es que, cuando uno está en ese momento allá nadie va a querer pasar por una sentencia porque es cara o sello, entonces, como ellos ya habían pasado por un Box Negro creyeron que ya no les correspondía".

No obstante, lo más llamativo es que Karen no solo está de cuerdo con su compañero, tal y como lo hace saber, sino que guarda silencio cuando el periodista de La Red le pregunta si se sintió traicionada por Karoline, mientras que hace caras que dan una muestra de la decepción que sintió por lo ocurrido al momento de opinar sobre la sentencia.

Mira estas Preguntas a Muerte completas:

La joven originaria de Girardot sale del Desafío con 34’743.000 que planea destinar para su marca deportiva, sacar etiquetas para las prendas y cómo no, también ayudarles a sus padres en casa con lo que necesiten.

Por ahora volverá a su municipio natal, pues sabe que hay muchas personas esperándola allí y confía en que tiene una comunidad que la ama mucho y no pueden esperar a conocerla. Estará en el país un par de meses con el fin de ver qué sucede y ponerse en contacto con sus fanáticos, posteriormente decidirá si vuelve a París.

Olímpico y Karen hablan sobre su salida del Desafío 2024

En exclusiva con Caracoltv.com la atleta originaria de Girardot declara que está muy triste porque siente que aún podía dar mucho más, pero agrega también que “así suceden las cosas de Dios” y sabe que afuera la esperan momentos maravillosos.

Por su parte, Olímpico se disculpa con ella por no poder llevarla a la final o a una etapa más avanzada, además, manifiesta que se siente confundido y no entiende nada, no obstante, también agradece a Dios.

Karen lloró en Día a Día por su salida del Desafío

La desafiante fue saludada por las presentadoras y Carolina Soto le mencionó que se notaba la tristeza en su cara, debido a esto ella se quedó en silencio unos segundos, saludó y se desmoronó en llanto.

“De verdad estoy sin palabras, estoy rota” mencionó entre lágrimas y dijo que estaba ansiosa por llegar a Caracol Televisión, pero no logró hacerlo. En varias ocasiones Karen se quedó en silencio para limpiarse el rostro mientras escuchaba los halagos de Día a Día.

Catalina Gómez fue una de las que le manifestó su admiración y le dijo que no ve la hora de tenerla en el programa, y durante el momento en el que escuchó las palabras de la presentadora, la exparticipante lloró nuevamente y no pudo ocultar su enorme tristeza.

Agregó que en ese momento sentía que lo estaban haciendo bien, pero al finalizar la prueba se dieron cuenta de que la técnica era distinta y lo que debían hacer era mantener el control de la esfera sobre la raqueta para así lanzarlo y encestarlo.