De qué murió Kepa Amuchastegui: estaba en cuidados paliativos acompañado de su familia

El cuatro de enero del 2025 comenzó lo que su familia recuerda como el principio del fin. El estado de salud de Kepa Amuchastegui era delicado y necesitaba medidas urgentes para poder seguir con vida, aun así, enfrentó cada etapa con la entereza que lo caracterizó. Su hija cuenta en Expediente Final que no le temía a la muerte, pero sí al dolor que pudiera sentir en medio de la enfermedad, mientras que su hijo recordó que él siempre conservó la esperanza de que la ciencia pudiera darle una salida.



De qué murió Kepa Amuchastegui

Al cáncer de piel se le sumaron el de vejiga, fallas renales, problemas cardiacos y un cuadro de anemia que terminó por sobrecargar su corazón. Sin embargo, Kepa intentaba mantener la imagen de un hombre fuerte. Aun cuando la enfermedad avanzaba, se preocupaba por verse bien frente a los demás, como si no quisiera que lo recordaran débil.

En medio de esos días de lucha recibió una propuesta laboral del Teatro Nacional. Esa oferta lo llevó a tomar una decisión definitiva: dejar los tratamientos de lado y entregarse de lleno a lo que siempre amó. Quiso morir actuando, con el arte en el centro de su vida.



El 28 de abril del 2025 compartió un video de despedida para sus seguidores, allí narró su tragedia con honestidad y entereza. Fue un momento difícil para quienes lo admiraban, pero también un gesto de transparencia que lo mostró humano y vulnerable. Su familia estuvo siempre a su lado y juntos tomaron la decisión de internarlo en un hospital de cuidados paliativos. Su nieto recuerda que en los últimos días estaba muy ido, mientras que su hijo asegura que tenía momentos en los que deliraba y parecía deambular entre mundos.

A pesar del dolor, su familia tuvo tiempo para despedirse, su hijo afirmó durante Expediente Final que el artista nunca creyó que su final estaba cerca y que jamás tuvo la idea de prepararse para decir adiós. La noche del martes 27 de mayo, a las 11:11, el gran Kepa Amuchastegui falleció acompañado por sus dos hijos, dejando un legado inmenso en la televisión, el teatro y el corazón de quienes lo conocieron.

No te pierdas ningún contenido de Expediente Final. Conéctate con el programa los domingos a las 5:00 p.m.