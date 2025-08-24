Publicidad

Caracol TV  / Expediente final  / De qué murió Kepa Amuchastegui: estaba en cuidados paliativos acompañado de su familia

De qué murió Kepa Amuchastegui: estaba en cuidados paliativos acompañado de su familia

Hasta su último día, Kepa Amuchastegui luchaba por mejorar y permanecer con vida, sin embargo, sus seres queridos explican que al final deliraba y, al parecer, sentía mucho dolor, por lo que creen que “se fue tranquilo”.