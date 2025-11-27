Actualizado: 27 de nov, 2025
Caracol TV La Influencer Avril intenta acabar con su vida, pero Salvador lo evita, ¿todo era un show?
La mejor amiga de Avril le insiste a Salvador para que suba hasta el apartamento y la ayude, pero pronto todos se dan cuenta de que la joven tiene un serio problema y que debe recibir tratamiento y terapia.
