La Reina del Flow
La Influencer

Avril intenta acabar con su vida, pero Salvador lo evita, ¿todo era un show?

Avril amenaza con lanzarse del balcón de su apartamento y aunque Maritza intenta ayudarla, ella solo quiere la atención de Salvador, quien con decirle una palabra supuestamente la “salva”.

