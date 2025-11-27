Gero lanza dardo sobre Valkyria en el Desafío: “No es cualquier perita en dulce”

En el capítulo 101 del Desafío Siglo XXI, Neos rompió su mala racha y logró su primera victoria en el programa, pues no habían conseguido ocupar el primer puesto en ningún Box durante los dos ciclos que llevan en competencia. No obstante, en medio de la celebración hubo un detalle que llamó la atención de Gero, integrante de Alpha.

Qué dijo Gero de Valkyria en el Desafío

Mientras los competidores del equipo verde celebraban cantando su canción y hablando de los premios que podrían recibir, en Gamma discutían la posibilidad de tener castigos o chalecos. Por su parte, hombres y mujeres de Alpha se acercaron a felicitar a los ganadores de la pista. Valkyria, campeona del Desafío The Box 2022, les pidió repetir su canción y aseguró que los morados serían su público.



Los integrantes de Neos respondieron a la petición, la cantaron nuevamente y recibieron aplausos de todos. Fue entonces cuando Gero comentó: “Bebé, ahí vimos que Valkyria se les acercó a ellos de una; ella no es cualquier perita en dulce. Lo que Dios quiera… estamos preparados para lo que sea”. Con esto, el deportista insinuó que la pesista podría estar mostrando amabilidad para evitar un castigo o una sentencia.

Cabe recordar que 'Valky' formó el equipo verde junto con Kevyn durante su recorrido por Colombia en la camioneta Neos. Desde Cartagena emprendieron una travesía por todo el país y reunieron a los integrantes de esta nueva escuadra.

