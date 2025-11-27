"Que le den la copa a este paso": Miryan al creer que Mencho podría volver al 'Desafío'

Al comienzo de este capítulo 101, los participantes empezaron hablando de las pruebas que se vienen y también de lo que podría pasar con Lina, quien recientemente se dislocó el hombro en el Box Blanco.

Qué dijo Miryan sobre Mencho, en el Desafío

Precisamente, Gamma se pregunta cuándo van a dar razón sobre la compañera de Neos, ya que, hasta el momento no ha mencionado nada sobre el tema. Gero se cuestiona si en unos minutos los llamarán a revelar a dictar el resultado de los exámenes y ahí Miryan dice: “Qué tal que Mencho pueda”.



Entre todos dialogan este asunto y afirman que sería genial si ella puede volver al Desafío Siglo XXI. Frente a este comentario, Miryan expresa. “No pues, que le den la copa a este paso”, expresó. Segundos después, ella no duda en reírse y tras esto, se pregunta quién realmente podría volver, es ahí cuando nombra a Eleazar y Manuela. Tina revela que ellos fueron los que penúltimos que salieron y entre todos, se imaginan a los dos exparticipantes siendo parte de Neos.

Por qué creen que Mencho podría volver al ‘Desafío’

Recientemente, los participantes quedaron impactados por lo sucedido en el Box Blanco con Lina. Todo comenzó con normalidad, y cuando le tocó el turno de pasar los obstáculos, al llegar al tercero, donde había unas cuerdas, se dislocó el hombro. Debido a esto, no podía moverlo y tuvo que llamar a los paramédicos.



Las demás compañeras seguían en competencia, mientras que a Lina la estaban sacando de la pista para arreglarle su hombro. Sin embargo, ocurrió algo minutos después, y fue cuando ella volvió a sufrir por lo mismo, y de nuevo fueron a revisarla para que todo estuviera bien, pero esto afectó a Neos, porque no pudo competir más.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.