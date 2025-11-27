En vivo
Desafío Siglo XXI

"Que le den la copa a este paso": Miryan al creer que Mencho podría volver al 'Desafío'

En medio de una conversación que tienen en Gamma, los participantes hablan de la posibilidad de que Mencho vuelva la Desafío Siglo XXI. Además, dicen que, si hay un nuevo lesionado, Eleazar y Manuela podrían volver a la competencia.

