"Que le den la copa a este paso": Miryan al creer que Mencho podría volver al 'Desafío'

Al comienzo de este capítulo 101, los participantes empezaron hablando de las pruebas que se vienen y también de lo que podría pasar con Lina, quien recientemente se dislocó el hombro en el Box Blanco.
Precisamente, Gamma se pregunta cuándo van a dar razón sobre la compañera de Neos, ya que, hasta el momento no ha mencionado nada sobre el tema. Gero se cuestiona si en unos minutos los llamarán a revelar a dictar el resultado de los exámenes y ahí Miryan dice: “Qué tal que Mencho pueda”.
Entre todos dialogan este asunto y afirman que sería genial si ella puede volver al Desafío Siglo XXI. Frente a este comentario, Miryan expresa. “No pues, que le den la copa a este paso”, expresó. Segundos después, ella no duda en reírse y tras esto, se pregunta quién realmente podría volver, es ahí cuando nombra a Eleazar y Manuela. Tina revela que ellos fueron los que penúltimos que salieron y entre todos, se imaginan a los dos exparticipantes siendo parte de Neos.
Recientemente, los participantes quedaron impactados por lo sucedido en el Box Blanco con Lina. Todo comenzó con normalidad, y cuando le tocó el turno de pasar los obstáculos, al llegar al tercero, donde había unas cuerdas, se dislocó el hombro. Debido a esto, no podía moverlo y tuvo que llamar a los paramédicos.
Las demás compañeras seguían en competencia, mientras que a Lina la estaban sacando de la pista para arreglarle su hombro. Sin embargo, ocurrió algo minutos después, y fue cuando ella volvió a sufrir por lo mismo, y de nuevo fueron a revisarla para que todo estuviera bien, pero esto afectó a Neos, porque no pudo competir más.
