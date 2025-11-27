Cuánta plata se llevó Cristian del 'Desafío' tras estar casi dos ciclos en el reality

El Súper Humano y la deportista olímpica salieron oficialmente de La Ciudad de las Cajas luego de que al integrante de Neos se le dislocara el hombro y solicitara la ayuda del equipo médico del programa, que finalmente determinó que no podía seguir en competencia bajo ese estado de salud. Como esta instancia del juego es por parejas, la exintegrante de Gamma también salió.

Mira también: ¿Mamá de Mencho le guarda rencor a Yudisa, del 'Desafío'? Mensaje que le mandó a decir



Cuánta plata se llevó Cristian del 'Desafío del Siglo XXI'

Los Súper Humanos realizaron una gira de prensa por diferentes medios de comunicación. Durante su paso por El Sentenciado, formato de Caracol Televisión y el 'Desafío', se sinceraron no solo sobre los momentos más polémicos de la competencia, sino también acerca de los beneficios económicos que obtuvieron al estar en el formato.



En ese sentido, Mencho contó que se quedó con la suma de 27 millones 500 mil pesos (20 millones correspondientes a las dos tareas que cumplió de El Elegido), mientras que Cris admitió que se fue con las manos completamente vacías.



"Sí, la experiencia vale más que mil cosas (...) Literalmente no cualquier deportista llega hasta acá y puede decir 'al menos estuve un capítulo o lo que haya sido', entonces es un orgullo ya haber participado", señaló cuando le recordaron que el reality abre innumerables puertas y que este es el comienzo de un futuro prometedor.

Publicidad

Mira también: Cuánto dinero reunió Leo, de Gamma, con la Moneda Dorada en el ‘Desafío’



Quién es Cristian, del 'Desafío del Siglo XXI'

Es un trabajador de constructor que llegó al programa luego de ser hallado por Valkyria y Kevyn en la Carrera por Colombia. Tuvo una relación tóxica hace años y tomó la decisión de ser padre a temprana edad; por lo que su hija es el gran motor de su vida. Siempre soñó con estar en la producción de Caracol Televisión y cuando fue convocado no dudó ni un segundo en hacer una última llamada antes de partir rumbo a La Ciudad de las Cajas.

Mira también: Lucho cree que Valentina no lo ha superado en este Desafío: "Siento que me mira mucho"

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.