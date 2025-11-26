Suma total de dinero que Mencho sacó el 'Desafío' tras su segunda salida del programa

Mencho se convirtió en una de las Súper Humanas más polémicas de la producción, pues mientras unos la criticaban por las decisiones tomadas en el juego, otros le demostraron su apoyo incondicional. Este 26 de noviembre, la deportista olímpica se reunió con Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde y Carlos Calero en 'Día a Día' para hablar de su paso por el formato.

Mira también: Cristian y Mencho se van del ‘Desafío’ por lesión de él: no aguantaron las lágrimas



Cuánta plata se llevó Mencho del 'Desafío del Siglo XXI'

En medio de la transmisión, los presentadores le preguntaron a la mujer cuánta plata alcanzó a sacar del programa de Caracol Televisión; por lo que ella aseguró que salió con casi 30 millones de pesos. 20 millones correspondían a las dos tareas secretas que cumplió de El Elegido y 7 millones 500 mil pesos que correspondían al dinero que estaba en constante movimiento dentro de La Ciudad de las Cajas.



Es necesario mencionar que Mencho ya había salido en una oportunidad del programa, justo antes de que Andrea Serna anunciara el inicio de la etapa final. Allí había logrado sacar una suma menor: 22 millones 400 mil pesos; sin embargo, esta suma varió teniendo en cuenta los más recientes cambios del juego.

Mira también: "¿Vas a seguir creyendo?": Zambrano a Rosa tras tristeza de Yudisa por salida de Mencho



Durante el encuentro, la deportista también se pronunció acerca de cómo percibió la convivencia en Gamma durante los último ciclos que estuvo en esta casa, pues siente que la tensión había aumentado considerablemente desde que ella accedió a perder una prueba que derivó en que la escuadra se quedara sin un solo peso de lo que habían conseguido hasta el momento.

Publicidad

Asimismo, se conectó por medio de videollamada con su pareja sentimental y su madre, quienes se mostraron orgullosos de la imagen que proyectó en el programa durante esta segunda fase, pues fue mucho más cercana y genuina respecto a sus compañeros dentro de Tobia, Cundinamarca.

Mira también: “Merecía ganarme el Desafío”: primeras palabras de Mencho tras su inesperada eliminación

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.