En vivo
Día a día
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Suma total de dinero que Mencho sacó el 'Desafío' tras su segunda salida del programa

Suma total de dinero que Mencho sacó el 'Desafío' tras su segunda salida del programa

La Súper Humana fue la última eliminada antes de la etapa final del reality y regresó a la competencia en reemplazo de Katiuska, quien rompió el acuerdo de confidencialidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad