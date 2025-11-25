En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI

Cristian y Mencho se van del ‘Desafío’ por lesión de él: no aguantaron las lágrimas

Luego de que los paramédicos revisaran a Cristian, Andrea Serna confirmó en una llamada que el participante no puede continuar más. Al escuchar esto, los dos participantes empiezan a llorar.

