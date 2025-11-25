Cristian y Mencho se van del ‘Desafío’ por lesión de él: no aguantaron las lágrimas

En este capítulo 99 del Desafío Siglo XXI, ocurrió un hecho que dejó a todos los participantes sorprendidos. Se trata de la salida de Cristian, integrante de Neos, quien se dislocó el hombro en medio del Box Blanco. Aunque él mismo se lo acomodó, recientemente volvió a presentar la misma situación.

Mira también: Cuánta plata tenía Mencho antes de reemplazar a Katiuska por su expulsión del 'Desafío'



Cristian y Mencho se van del ‘Desafío’

Al ver que no podía ubicarlo de nuevo, los paramédicos llegaron a la casa para atenderlo. Tras este episodio, le tuvieron que poner un cabestrillo y así fue al almuerzo de Gamma, ya que a Mencho la invitaron con su dupla.



Ahora bien, Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI, llamó a los participantes para contarles la mala noticia de que Cristian y Mencho no continúan más en competencia. Según informó ella, el dictamen médico indicó que el hombre debe salir y como actualmente se encuentran en la etapa de parejas, la pesista también se va del reality.

Por esta situación, quienes estaban en el Cubo de los Eliminados, Kathe y Roldán, deben reintegrarse con Neos. Cuando Serna empieza a hablar del tema, los compañeros salientes no aguantan las lágrimas, al que ver que su sueño se terminó aquí.



Los demás equipos quedan impactados al escuchar la información. En casa Alpha, Gio revela que cuando estuvo en La Carrera por Colombia, Mencho le decía que quería que Colombia viera la gran deportista que es. Por otra parte, Lina le dijo a su compañera que le enseñó mucho y que calló más de una boca.

Publicidad

Posteriormente, llaman a Kathe y Roldán en el Cubo de los Eliminados. Allí les indican que deben regresar tras la lesión de Cristian y por eso, alistan sus maletas y volver. Minutos después, Mencho y Cristian se despiden.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.