Miss Universe 2025 recibió amenazas de muerte por su polémica elección

Desde que se quedó con el primer puesto del certamen de belleza, evento que se realizó en Tailandia, Fátima Bosch y la organización han recibido una serie de críticas en redes sociales ante las especulaciones sobre supuesto fraude. La joven apareció este 25 de noviembre para exponer públicamente a aquellos usuarios de Internet que se han refugiado en las pantallas para enviarle comentarios de odio y hasta amenazas.

Miss Universe 2025, Fátima Bosch, respondió a las críticas

Luego de exponer las conversaciones en donde los usuarios le desean la muerte y le piden que entregue el título con términos altisonantes, la reina aseguró que no piensa quedarse callada.



"En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané (...) Y aunque estos ataques me duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país", inició mencionando.



Posteriormente, recordó que la violencia no solo es física, sino que también se presenta de diferentes formas; además, recordó la importancia de no subestimar este tipo de comportamientos.

"A las mujeres que han recibido violencia en cualquiera de sus formas, les prometo algo: no me voy a quedar callada. Voy a usar esta plataforma para visibilizar, no están solas", dijo.

Finalmente, les agradeció a quienes sí creen en ella y están seguros de que desempeñará un gran rol en los diferentes eventos que realice la organización en todas partes del mundo.

Bosch quedó elegida como Miss Universo en medio de críticas y rumores de posible fraude. Algunos jurados denunciaron públicamente irregularidades en el proceso de elección y coronación; a esto se le sumó el hecho de que medios internacionales pusieron sobre la mesa la supuesta vinculación que hay por un contrato celebrado entre el presidente de la organización, Raúl Rocha, y el padre de la ganadora.

A pesar del revuelo, el mismo Rocha apareció en su cuenta oficial de Instagram para aclarar toda la situación por medio de un comunicado de prensa en el que indicó que no tenía ningún tipo de relación "directa o indirecta" con la familia hasta hace aproximadamente dos meses que inició la contienda.