Luto en Miss Universo: qué exparticipante murió y qué se sabe sobre su deceso

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Erna Marta Bauman, recordada en Latinoamérica por ser la Señorita México 1956 y competir ese mismo año en el certamen de belleza internacional, donde llegó a la etapa de Semifinal realizada en Long Beach, California, Estados Unidos, gracias a su preparación.

Mira también: Presidente de Miss Universo se refirió sobre el supuesto fraude en la elección de Fátima Bosch



La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram:

“Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Erna Marta Bauman. Actriz mexicana conocida por 'Las troyanas', 'Los derechos de los hijos' y 'La mujer marcada'. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, escribieron en la red.

Publicidad

Quién era Erna Marta Bauman, exparticipante de Miss Universo

Era una exreina de belleza y actriz que trabajó en diferentes proyectos para cine y televisión. Nació el 6 de julio de 1938 en Ciudad de México y participó en producciones de la talla de 'La Llorona', 'El vampiro sangriento', 'Los derechos de los hijos', 'Las troyanas' (1963) y 'La mujer marcada'.

Su última aparición fue en 'Rivales por accidente', que se lanzó en 1997. Desde allí procuró mantener su vida lo más privada posible y alejada de las cámaras; no obstante, se mantenía vigente tanto en la industria como en la memoria de quienes la vieron interpretar diferentes personajes en la pantalla chica.

Publicidad

Mira también: Finalista de Miss Universo 2025 renunció a importante título y estas fueron sus razones

Su deceso se produjo a los 87 años y aún no se conocen cuáles fueron las causas que la llevaron a la muerte. Diferentes usuarios de Internet se han tomado las plataformas digitales para recordar su vida y obra, así como también para desearle mucha fuerza a sus seres queridos para poder enfrentar la dura pérdida.

"😢 Y deseaba conocerla, gran trabajo el que realizo y Miss México", "Que en paz descanse", "Era muy buena en lo que hacía", "Aún recuerdo cuando salía en televisión", "Paz en su tumba y mucha fuerza para los suyos", son algunos de los mensajes que se destacan en redes como Instagram y X (anteriormente Twitter).

Mira también: Filtran fotos de Miss Universo 2025 antes de las supuestas cirugías que se practicó

