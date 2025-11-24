Finalista de Miss Universo 2025 renunció a importante título y estas fueron sus razones

Una verdadera sorpresa se llevaron los fanáticos de Miss Universo al conocer que la representante de Costa de Marfil renunció a su título de Miss Universe África y Oceanía (regional) y a cualquier futura vinculación con el comité del certámen, cuya elección y coronación tuvo lugar el pasado 20 de noviembre en Colombia.

La noticia la informó por medio de un comunicado en su perfil de Instagram. Aunque no ahondó en detalles, sí explicó que tomó la decisión guiada por motivos personales relacionados con los valores que han marcado toda su carrera: el respeto, la dignidad, la excelencia y la igualdad de oportunidades.

“Hago un llamado a las comunidades negra, africana, caribeña, americana y afrodescendiente: continúen entrando en espacios donde no se espera su presencia. Abramos el camino para los hermanos y hermanas que nos seguirán. Nunca permitan que alguien defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas”, se lee en el documento.



Allí mismo, aprovechó el espacio para felicitar a la actual embajadora de la belleza mundial Miss Universo, Fátima Bosch (México), y también le envió un sentido mensaje a Miss Jamaica, quien se encuentra recluida en la Unidad de Ciudados Intensivos luego de sufrir una aparatosa caída en el desfile de gala.

“Alejarme de este rol reducido de Miss Universe África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que considero fundamentales”, señaló.

Es necesario mencionar que durante la coronación, el jurado calificador dio a conocer el orden del top 5 de finalistas:

Miss Universo: Fátima Bosch (México).

Primera finalista: Praveenar Singh (Tailandia).

Segunda finalista:Jennifer Ventura (Venezuela).

Tercera finalista: Athisa Manalo (Filipinas).

Cuarta finalista: Olivia Yacé (Costa de Marfil).

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Un título no hace a una reina... La integridad lo hace 👑 Orgullosa de tu fuerza. Mi reina por siempre 🤍🤍", "Aprende a dejar las mesas donde no sirve el respeto. Bien hecho Olivia. 👏❤️ Otra prueba de que un título no te define. Eres una verdadera reina, el mundo lo vio", "Cada vez mas y mas orgullosa de ti. Así como yo, el mundo entero. Te amamos", son algunos de los mensajes que se destacan.