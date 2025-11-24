Qué pasará en el 'Desafío 2025' este 24 de noviembre: paramédicos y un fuerte golpe entre amigos

El programa ambientado en La Ciudad de las Cajas se encuentra en uno de los momentos más importantes con la llegada de la etapa final y la inclusión de Neos dentro de la competencia. Caracol Televisión emitió el avance de lo que ocurrirá en el capítulo 98 del formato, el cual será emitido en pantalla este 24 de noviembre a partir de las 8:00 p.m.

Qué pasará en el 'Desafío del Siglo XXI' esta noche

Según se conoció en el video publicado en el canal de YouTube del programa, Andrea Serna se reunirá con los Súper Humanos para anunciar la llegada de un nuevo ciclo y con él el Desafío de Sentencia y Hambre, la prueba que quizás es la más importante para mantenerse con energía mientras pasan los días.



En el clip se observa el momento exacto en el que los integrantes de Gamma hablarán acerca de los paramédicos sin entrar en muchos detalles y también cuando Lucho les contará a sus compañeros que tuvo un tenso momento con Lucho en el Box Azul, pues, a pesar de su amistad, se golpearon al salir rumbo a recorrer la pista.



"Pero hay choques que generan un gran impacto", se escucha en la grabación.

En qué va el 'Desafío del Siglo XXI'

El formato se encuentra en uno de los momentos más importantes tras la llegada de la nueva etapa. Roldán y Kathe quedaron eliminados luego de perder el Desafío a Muerte, por lo que ahora mismo se encuentran en El Cubo de Eliminados esperando para conocer si salen de Tobia, Cundinamarca, o si se reincorporan al juego por una renuncia, lesión o expulsión.

Durante el episodio 97 también hubo varios momentos que dieron de qué hablar, entre ellos se destacan el desmayo de Isa en el Rincón de los Castigos, el momento en el que Pedro se sinceró sobre la muerte de padre y la pelea en Alpha producida por problemas de convivencia.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.